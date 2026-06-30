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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в мае

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в мае

Sputnik Грузия

По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T16:53+0400

2026-06-30T16:53+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в мае 2026 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 504,46 миллиона лари (0,69%) и по состоянию на 1 июня составил 73,39 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте повысился на 384,9 миллиона лари (0,92%), а в иностранной валюте – на 119,54 миллиона лари (0,39%).По состоянию на 1 июня 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,02 миллиарда лари, что на 0,23% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,2 миллиарда лари, что на 0,19% больше, чем в мае.За май объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,14%, или 435,9 миллиона лари, и по состоянию на 1 июня составил 38,68 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,64%, что на 0,13 процентного пункта больше, чем по состоянию на 1 мая 2026 года.По данным на конец января, в Грузии действуют 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,64 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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