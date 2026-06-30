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https://sputnik-georgia.ru/20260630/stantsiya-chudes-gabriadze-poyavilas-v-stolitse-gruzii-299408112.html
"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии
"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии
Sputnik Грузия
Презентация "Станции чудес Габриадзе" символически совпала с днем ​​рождения Резо Габриадзе 30.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новое камерное культурное пространство – "Станция чудес Габриадзе" (Gabriadze Wonders Station) – открылось в театре марионеток имени Резо Габриадзе в Тбилиси.Театр марионеток Габриадзе получил статус государственного&gt;&gt;&gt;В новом пространстве будут проходить концерты, творческие вечера и различные мероприятия. Презентация "Станции чудес Габриадзе" символически совпала с днем ​​рождения Резо Габриадзе.Официальной открытие новой культурной локации посетила министр культуры Тинатин Рухадзе вместе с первым заместителем министра Макой Гургенидзе. Резо Габриадзе – одно из величайших явлений в истории грузинской культуры и искусства, заявила Рухадзе. По ее словам, Габриадзе создал кажущийся на первый взгляд камерным спокойный мир, который на самом деле универсален и глобален."В кино, театре, живописи и других областях искусства Резо Габриадзе оставил неизгладимый след. В то же время он подарил Тбилиси место, ставшее одним из самых узнаваемых символов Грузии для всего мира. Сегодня Резо Габриадзе исполнилось бы 90 лет. Это счастье, что мы были его современниками", – сказала министр культуры Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, тбилиси, резо габриадзе
грузия, культура, новости, тбилиси, резо габриадзе

"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии

13:31 30.06.2026 (обновлено: 14:18 30.06.2026)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии
Станция чудес Габриадзе появилась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Презентация "Станции чудес Габриадзе" символически совпала с днем ​​рождения Резо Габриадзе
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новое камерное культурное пространство – "Станция чудес Габриадзе" (Gabriadze Wonders Station) – открылось в театре марионеток имени Резо Габриадзе в Тбилиси.
Театр марионеток Габриадзе получил статус государственного>>>
В новом пространстве будут проходить концерты, творческие вечера и различные мероприятия. Презентация "Станции чудес Габриадзе" символически совпала с днем ​​рождения Резо Габриадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии
Станция чудес Габриадзе появилась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2026
"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Официальной открытие новой культурной локации посетила министр культуры Тинатин Рухадзе вместе с первым заместителем министра Макой Гургенидзе.
Резо Габриадзе – одно из величайших явлений в истории грузинской культуры и искусства, заявила Рухадзе. По ее словам, Габриадзе создал кажущийся на первый взгляд камерным спокойный мир, который на самом деле универсален и глобален.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии
Станция чудес Габриадзе появилась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2026
"Станция чудес Габриадзе" появилась в столице Грузии
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"В кино, театре, живописи и других областях искусства Резо Габриадзе оставил неизгладимый след. В то же время он подарил Тбилиси место, ставшее одним из самых узнаваемых символов Грузии для всего мира. Сегодня Резо Габриадзе исполнилось бы 90 лет. Это счастье, что мы были его современниками", – сказала министр культуры Грузии.
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