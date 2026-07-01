https://sputnik-georgia.ru/20260701/gruziya-i-uzbekistan-podpishut-godovoy-plan-razvitiya-299435320.html
Грузия и Узбекистан подпишут годовой план развития
Грузия и Узбекистан подпишут годовой план развития
Sputnik Грузия
В грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси принимают участие более 60 компаний из Узбекистана 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T18:17+0400
2026-07-01T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правительства Грузии и Узбекистана подпишут план развития на один год в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Тбилиси 2 июля, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, выступая на грузино-узбекском бизнес-форуме. Масштабный бизнес-форум с участием узбекских и грузинских предпринимателей проходит в столице Грузии 1 июля. Цель мероприятия – развитие межгосударственного сотрудничества, активный обмен мнениями в инвестиционной сфере, а также расширение торгово-экономических связей между Грузией и Узбекистаном. Выступая на бизнес-форуме, Квривишвили также рассказала о региональной связанности и важности развития транспортно-логистического сектора в этом контексте. Министр подробно ознакомила представителей делового сектора двух стран с реализуемыми в Грузии стратегическими проектами в области транспорта и инфраструктуры.По словам министра, правительство Грузии инвестирует в транспортный и логистический секторы около 7 миллиардов долларов к 2032 году, что означает модернизацию и строительство автомагистралей и дорог, строительство самого стратегического проекта Грузии – глубоководного порта Анаклия, модернизацию ГЖД, которая включает в себя добавление примерно 45 новых локомотивов и до 1,5 тысячи вагонов. "Мы также строим новый международный аэропорт в столице, пропускная способность которого составит 20 миллионов пассажиров", – сказала министр экономики. По мнению министра, развитие этих проектов обеспечит увеличение грузооборота, особенно в Среднем коридоре. Как заявила Квривишвили, Грузия продолжает осуществлять масштабные инвестиции не только для того, чтобы иметь возможность перевозить больше грузов, но и чтобы трансформировать и изменить свое позиционирование: быть не только транзитным и логистическим узлом, но и страной, способной аккумулировать грузы, производить продукцию и оставаться надежным союзником для своих стран-партнеров в вопросе соединения Востока и Запада. Говоря о сотрудничестве в рамках маршрута "Средний коридор", министр экономики подчеркнула вопрос транспортировки как контейнерных, так и насыпных грузов и отметила, что готовность Грузии в этом отношении, совместно со странами-партнерами, имеет важное значение. По ее словам, это делается для того, чтобы регион и, в целом, Средний коридор стали не только одними из самых конкурентоспособных, но и главным и наиболее надежным маршрутом. В грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси принимают участие более 60 компаний из Узбекистана – из строительной, логистической, сельскохозяйственной, медицинской и фармацевтической, текстильной и других ключевых отраслей. На форуме представлены около 250 компаний из Грузии. В рамках мероприятия пройдут B2B-встречи между предпринимателями двух стран. Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Грузией в последние годы демонстрируют устойчивый рост. В 2017-2025 годах товарооборот увеличился втрое – с 89 миллионов до 267,6 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, тбилиси, узбекистан, мариам квривишвили, шавкат мирзиеев
грузия, новости, экономика, азербайджан, тбилиси, узбекистан, мариам квривишвили, шавкат мирзиеев
Грузия и Узбекистан подпишут годовой план развития
18:17 01.07.2026 (обновлено: 18:32 01.07.2026)
В грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси принимают участие более 60 компаний из Узбекистана
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правительства Грузии и Узбекистана подпишут план развития на один год в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Тбилиси 2 июля, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, выступая на грузино-узбекском бизнес-форуме.
Масштабный бизнес-форум с участием узбекских и грузинских предпринимателей проходит в столице Грузии 1 июля. Цель мероприятия – развитие межгосударственного сотрудничества, активный обмен мнениями в инвестиционной сфере, а также расширение торгово-экономических связей между Грузией и Узбекистаном.
"Для меня большая честь, что в рамках этого визита мы совместно подпишем годовой план развития, который определит связанность наших стран. Значительная часть этого плана посвящена тому, как увеличить торговлю, укрепить транспортно-логистический сектор, развивать сектор гостеприимства и поощрять другие виды инвестиций в соответствующие области", – сказала Квривишвили.
Выступая на бизнес-форуме, Квривишвили также рассказала о региональной связанности и важности развития транспортно-логистического сектора в этом контексте. Министр подробно ознакомила представителей делового сектора двух стран с реализуемыми в Грузии стратегическими проектами в области транспорта и инфраструктуры.
По словам министра, правительство Грузии инвестирует в транспортный и логистический секторы около 7 миллиардов долларов к 2032 году, что означает модернизацию и строительство автомагистралей и дорог, строительство самого стратегического проекта Грузии – глубоководного порта Анаклия, модернизацию ГЖД, которая включает в себя добавление примерно 45 новых локомотивов и до 1,5 тысячи вагонов.
"Мы также строим новый международный аэропорт в столице, пропускная способность которого составит 20 миллионов пассажиров", – сказала министр экономики.
По мнению министра, развитие этих проектов обеспечит увеличение грузооборота, особенно в Среднем коридоре.
Как заявила Квривишвили, Грузия продолжает осуществлять масштабные инвестиции не только для того, чтобы иметь возможность перевозить больше грузов, но и чтобы трансформировать и изменить свое позиционирование: быть не только транзитным и логистическим узлом, но и страной, способной аккумулировать грузы, производить продукцию и оставаться надежным союзником для своих стран-партнеров в вопросе соединения Востока и Запада.
"В целом динамика в секторе транспорта и логистики чрезвычайно многообещающая. Мы видим, что наши партнерства и связи, особенно со странами Центральной Азии, обеспечивают один из самых быстрорастущих статистических показателей непосредственно грузооборота", – отметила Квривишвили.
Говоря о сотрудничестве в рамках маршрута "Средний коридор", министр экономики подчеркнула вопрос транспортировки как контейнерных, так и насыпных грузов и отметила, что готовность Грузии в этом отношении, совместно со странами-партнерами, имеет важное значение.
"Мы должны быть готовы к тому, что Узбекистан растет, Казахстан растет, Азербайджан растет, и мы растем вместе со странами-партнерами. Именно поэтому крайне важно начать инвестировать в нашу базовую инфраструктуру уже сегодня, чтобы представители бизнеса могли перевозить больше грузов", – заявила она.
По ее словам, это делается для того, чтобы регион и, в целом, Средний коридор стали не только одними из самых конкурентоспособных, но и главным и наиболее надежным маршрутом.
В грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси принимают участие более 60 компаний из Узбекистана – из строительной, логистической, сельскохозяйственной, медицинской и фармацевтической, текстильной и других ключевых отраслей. На форуме представлены около 250 компаний из Грузии. В рамках мероприятия пройдут B2B-встречи между предпринимателями двух стран.
Грузия и Узбекистан установили дипломатические отношения в августе 1994 года. Однако посольство Узбекистана в Грузии до сих пор не открыто – страну курирует посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Грузией в последние годы демонстрируют устойчивый рост. В 2017-2025 годах товарооборот увеличился втрое – с 89 миллионов до 267,6 миллиона долларов.