https://sputnik-georgia.ru/20260701/gruziya-i-uzbekistan-podpishut-godovoy-plan-razvitiya-299435320.html

Грузия и Узбекистан подпишут годовой план развития

Грузия и Узбекистан подпишут годовой план развития

Sputnik Грузия

В грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси принимают участие более 60 компаний из Узбекистана 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T18:17+0400

2026-07-01T18:17+0400

2026-07-01T18:32+0400

грузия

новости

экономика

азербайджан

тбилиси

узбекистан

мариам квривишвили

шавкат мирзиеев

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408082_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_973511f96bd19eeb96bffcff6e637917.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Правительства Грузии и Узбекистана подпишут план развития на один год в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Тбилиси 2 июля, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, выступая на грузино-узбекском бизнес-форуме. Масштабный бизнес-форум с участием узбекских и грузинских предпринимателей проходит в столице Грузии 1 июля. Цель мероприятия – развитие межгосударственного сотрудничества, активный обмен мнениями в инвестиционной сфере, а также расширение торгово-экономических связей между Грузией и Узбекистаном. Выступая на бизнес-форуме, Квривишвили также рассказала о региональной связанности и важности развития транспортно-логистического сектора в этом контексте. Министр подробно ознакомила представителей делового сектора двух стран с реализуемыми в Грузии стратегическими проектами в области транспорта и инфраструктуры.По словам министра, правительство Грузии инвестирует в транспортный и логистический секторы около 7 миллиардов долларов к 2032 году, что означает модернизацию и строительство автомагистралей и дорог, строительство самого стратегического проекта Грузии – глубоководного порта Анаклия, модернизацию ГЖД, которая включает в себя добавление примерно 45 новых локомотивов и до 1,5 тысячи вагонов. "Мы также строим новый международный аэропорт в столице, пропускная способность которого составит 20 миллионов пассажиров", – сказала министр экономики. По мнению министра, развитие этих проектов обеспечит увеличение грузооборота, особенно в Среднем коридоре. Как заявила Квривишвили, Грузия продолжает осуществлять масштабные инвестиции не только для того, чтобы иметь возможность перевозить больше грузов, но и чтобы трансформировать и изменить свое позиционирование: быть не только транзитным и логистическим узлом, но и страной, способной аккумулировать грузы, производить продукцию и оставаться надежным союзником для своих стран-партнеров в вопросе соединения Востока и Запада. Говоря о сотрудничестве в рамках маршрута "Средний коридор", министр экономики подчеркнула вопрос транспортировки как контейнерных, так и насыпных грузов и отметила, что готовность Грузии в этом отношении, совместно со странами-партнерами, имеет важное значение. По ее словам, это делается для того, чтобы регион и, в целом, Средний коридор стали не только одними из самых конкурентоспособных, но и главным и наиболее надежным маршрутом. В грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси принимают участие более 60 компаний из Узбекистана – из строительной, логистической, сельскохозяйственной, медицинской и фармацевтической, текстильной и других ключевых отраслей. На форуме представлены около 250 компаний из Грузии. В рамках мероприятия пройдут B2B-встречи между предпринимателями двух стран. Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Грузией в последние годы демонстрируют устойчивый рост. В 2017-2025 годах товарооборот увеличился втрое – с 89 миллионов до 267,6 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260701/prezident-uzbekistana-pribudet-v-tbilisi-2-iyulya-299430605.html

азербайджан

тбилиси

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, азербайджан, тбилиси, узбекистан, мариам квривишвили, шавкат мирзиеев