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Программа, спасающая жизни: тысячи жителей Тбилиси прошли бесплатный скрининг рака

Программа, спасающая жизни: тысячи жителей Тбилиси прошли бесплатный скрининг рака

Sputnik Грузия

Рак легких занимает первое место в мире по смертности среди онкологических заболеваний 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T23:24+0400

2026-07-01T23:24+0400

2026-07-01T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. С момента запуска программы финансирования скрининга рака легких бесплатное обследование прошел 2 761 житель Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, программа является выполнением одного из предвыборных обещаний и позволяет гражданам проходить обследование бесплатно. В мае к городской программе "Скрининг заболеваний", реализуемой Службой здравоохранения и социальных услуг, был добавлен третий компонент – финансирование скрининга рака легких. Первые два компонента – программа по лечению рака щитовидной железы и HPV-тестирование для выявления рака шейки матки – были запущены в 2018 и 2024 годах соответственно. По его словам, рак легких занимает первое место в мире по смертности среди онкологических заболеваний. "Желаю всем крепкого здоровья. Однако при необходимости воспользуйтесь этой программой. Как известно, выявление заболевания на ранней стадии значительно повышает шансы на успешное лечение", – сказал мэр Тбилиси. Стоимость одного обследования составляет 175 лари, программа реализуется в 27 медицинских учреждениях. Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты – граждане Грузии – могут получать лечение в стране бесплатно. Финансирование включает медикаменты, химиотерапию, лучевую терапию и онкохирургию. Программа борьбы с раком в Грузии Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках. С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Помимо программы всеобщего здравоохранения, Минздрав рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260520/meriya-tbilisi-uvelichit-byudzhet-programmy-po-finansirovaniyu-lecheniya-raka-grudi-298733010.html

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