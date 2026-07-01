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Программа, спасающая жизни: тысячи жителей Тбилиси прошли бесплатный скрининг рака
Программа, спасающая жизни: тысячи жителей Тбилиси прошли бесплатный скрининг рака
Sputnik Грузия
Рак легких занимает первое место в мире по смертности среди онкологических заболеваний 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. С момента запуска программы финансирования скрининга рака легких бесплатное обследование прошел 2 761 житель Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, программа является выполнением одного из предвыборных обещаний и позволяет гражданам проходить обследование бесплатно. В мае к городской программе "Скрининг заболеваний", реализуемой Службой здравоохранения и социальных услуг, был добавлен третий компонент – финансирование скрининга рака легких. Первые два компонента – программа по лечению рака щитовидной железы и HPV-тестирование для выявления рака шейки матки – были запущены в 2018 и 2024 годах соответственно. По его словам, рак легких занимает первое место в мире по смертности среди онкологических заболеваний. "Желаю всем крепкого здоровья. Однако при необходимости воспользуйтесь этой программой. Как известно, выявление заболевания на ранней стадии значительно повышает шансы на успешное лечение", – сказал мэр Тбилиси. Стоимость одного обследования составляет 175 лари, программа реализуется в 27 медицинских учреждениях. Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты – граждане Грузии – могут получать лечение в стране бесплатно. Финансирование включает медикаменты, химиотерапию, лучевую терапию и онкохирургию. Программа борьбы с раком в Грузии Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках. С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Помимо программы всеобщего здравоохранения, Минздрав рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260520/meriya-tbilisi-uvelichit-byudzhet-programmy-po-finansirovaniyu-lecheniya-raka-grudi-298733010.html
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, минздрав, рак
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, минздрав, рак
Программа, спасающая жизни: тысячи жителей Тбилиси прошли бесплатный скрининг рака
Рак легких занимает первое место в мире по смертности среди онкологических заболеваний
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. С момента запуска программы финансирования скрининга рака легких бесплатное обследование прошел 2 761 житель Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, программа является выполнением одного из предвыборных обещаний и позволяет гражданам проходить обследование бесплатно.
В мае к городской программе "Скрининг заболеваний", реализуемой Службой здравоохранения и социальных услуг, был добавлен третий компонент – финансирование скрининга рака легких. Первые два компонента – программа по лечению рака щитовидной железы и HPV-тестирование для выявления рака шейки матки – были запущены в 2018 и 2024 годах соответственно.
"Скрининг рака легких также полностью бесплатен для граждан, а его стоимость покрывает мэрия Тбилиси. С момента запуска программы, с 1 мая, обследование прошел 2 761 человек, из них 1 397 мужчин и 1 364 женщины", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, рак легких занимает первое место в мире по смертности среди онкологических заболеваний.
"Желаю всем крепкого здоровья. Однако при необходимости воспользуйтесь этой программой. Как известно, выявление заболевания на ранней стадии значительно повышает шансы на успешное лечение", – сказал мэр Тбилиси.
Стоимость одного обследования составляет 175 лари, программа реализуется в 27 медицинских учреждениях.
Бесплатный скрининг доступен зарегистрированным в Тбилиси гражданам в возрасте от 45 до 75 лет, которые являются активными курильщиками, либо бросили курить не более 15 лет назад. В рамках программы проводится низкодозовая компьютерная томография легких.
Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты – граждане Грузии – могут получать лечение в стране бесплатно. Финансирование включает медикаменты, химиотерапию, лучевую терапию и онкохирургию.
Программа борьбы с раком в Грузии
Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет.
Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.
С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Помимо программы всеобщего здравоохранения, Минздрав рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.