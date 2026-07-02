https://sputnik-georgia.ru/20260702/dvukhstoronnie-otnoshenie-i-buduschee-partnerstvo---chto-obsuzhdali-glavy-gruzii-i-uzbekistana-299450067.html

Двухсторонние отношение и будущее партнерство - что обсуждали главы Грузии и Узбекистана

Двухсторонние отношение и будущее партнерство - что обсуждали главы Грузии и Узбекистана

Sputnik Грузия

Президент Грузии наградил президента Узбекистана орденом Золотого рука за вклад в развитие Грузии 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T20:06+0400

2026-07-02T20:06+0400

2026-07-02T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили обсудил двухсторонние отношения и подписание документа о стратегическом партнерстве между странами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, говорится в сообщении администрации президента Грузии. Мирзеев прибыл в Тбилиси 2 июля. Уже в пятницу 3 июля он встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны обсудят вопросы как один на один, так и в расширенном формате. По данным администрации, на встрече в президентской резиденции президенты также затронули темы экономических связей, перспектив развития Среднего коридора и вопросы усиления координации в международных форматах. В этом контексте были отмечены возможности, которые стратегическое партнерство создает в плане укрепления двусторонних отношений и транспортной связности между Южным Кавказом и Центральной Азией. По словам Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Грузия рассматривает Узбекистан как надежного партнера и дружественное государство, с которым ее объединяют взаимное уважение, общие интересы и твердая воля к углублению сотрудничества. Президент Грузии наградил президента Узбекистана орденом Золотого рука за вклад в развитие Грузии и поблагодарил его за поддержку суверенитета Грузии. Во время визита Мирзеева в Тбилиси планируется подписание значительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества. Повестка визита будет посвящена дальнейшему укреплению узбекско-грузинских отношений дружбы и многостороннего сотрудничества. Стороны обсудят практические аспекты укрепления политического диалога, углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, расширения торгово-экономических связей, а также развития культурного и гуманитарного обмена. Также в ходе встреч особое внимание будет уделено продвижению проектов сотрудничества в промышленности, фармацевтике, химической отрасли, сельском хозяйстве, туризме, энергетике и IT-секторе. В числе приоритетов – сотрудничество в транспортно-логистическом секторе, а также создание дополнительных возможностей для расширения географии узбекского экспорта. Лидеры также обменяются мнениями по текущим региональным и международным вопросам. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, узбекистан, тбилиси, михаил кавелашвили, шавкат мирзиеев