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https://sputnik-georgia.ru/20260702/gruziya-planiruet-oformit-strategicheskoe-partnerstvo-s-uzbekistanom--glava-mid-299447961.html
Грузия планирует оформить стратегическое партнерство с Узбекистаном – глава МИД
Грузия планирует оформить стратегическое партнерство с Узбекистаном – глава МИД
Sputnik Грузия
Глава МИД встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Тбилисском международном аэропорту 02.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-02T18:58+0400
2026-07-02T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия обсуждает заключение стратегического партнерства с Узбекистаном, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава МИД встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Тбилисском международном аэропорту. В эти минуты в президентском дворце в Тбилиси проходит официальная церемония встречи. По ее словам, Узбекистан имеет особое значение для региона Центральной Азии особенно в контексте Среднего коридора. В ходе визита в Тбилиси глава Узбекистана проведет встречи на высшем уровне со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили, а также с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. В планах – подписание значительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества. Повестка визита будет посвящена дальнейшему укреплению узбекско-грузинских отношений дружбы и многостороннего сотрудничества. Стороны обсудят практические аспекты укрепления политического диалога, углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, расширения торгово-экономических связей, а также развития культурного и гуманитарного обмена. Также в ходе встреч особое внимание будет уделено продвижению проектов сотрудничества в промышленности, фармацевтике, химической отрасли, сельском хозяйстве, туризме, энергетике и IT-секторе. В числе приоритетов – сотрудничество в транспортно-логистическом секторе, а также создание дополнительных возможностей для расширения географии узбекского экспорта. Лидеры обменяются мнениями по текущим региональным и международным вопросам. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, михаил кавелашвили, мака бочоришвили
новости, грузия, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, михаил кавелашвили, мака бочоришвили

Грузия планирует оформить стратегическое партнерство с Узбекистаном – глава МИД

18:58 02.07.2026
© Sputnik УзбекистанМака Бочоришвили встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в аэропорту
Мака Бочоришвили встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2026
© Sputnik Узбекистан
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Глава МИД встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Тбилисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия обсуждает заключение стратегического партнерства с Узбекистаном, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Глава МИД встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Тбилисском международном аэропорту. В эти минуты в президентском дворце в Тбилиси проходит официальная церемония встречи.

"Безусловно, это историческая возможность перехода отношений между нашими странами на новый этап. Мы обсуждаем оформление стратегического партнерства, чтобы наши отношения еще более углубились и усилились", – заявила Бочоришвили.

По ее словам, Узбекистан имеет особое значение для региона Центральной Азии особенно в контексте Среднего коридора.
В ходе визита в Тбилиси глава Узбекистана проведет встречи на высшем уровне со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили, а также с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. В планах – подписание значительного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества.
Повестка визита будет посвящена дальнейшему укреплению узбекско-грузинских отношений дружбы и многостороннего сотрудничества.
Стороны обсудят практические аспекты укрепления политического диалога, углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, расширения торгово-экономических связей, а также развития культурного и гуманитарного обмена.
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Также в ходе встреч особое внимание будет уделено продвижению проектов сотрудничества в промышленности, фармацевтике, химической отрасли, сельском хозяйстве, туризме, энергетике и IT-секторе.
В числе приоритетов – сотрудничество в транспортно-логистическом секторе, а также создание дополнительных возможностей для расширения географии узбекского экспорта. Лидеры обменяются мнениями по текущим региональным и международным вопросам.
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За все эти годы в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
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