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НПЗ Кулеви в Грузии планирует отказаться от российской нефти
НПЗ Кулеви в Грузии планирует отказаться от российской нефти
Sputnik Грузия
По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн 02.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Нефтеперерабатывающий завод на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви в Грузии Кулеви в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения, сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP). Компания уже успешно завершила первый этап строительства завода с годовой номинальной мощностью 1,2 млн тонн. В настоящее время ведется строительство, предусмотренное второй фазой, после чего номинальная мощность завода составит 3,3 миллиона тонн в год. Компания также планирует в первом квартале 2027 года начать производство дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, со второго квартала 2027 года планируется выпуск авиационного топлива. По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн. BSP в 2026 году расширил партнерство с международным технологическим гигантом Honeywell, включив в него закупку и внедрение оборудования и автоматизированных систем управления. Ранее BSP заключила с Honeywell ряд инженерных и лицензионных соглашений. Завод производит лигроин (нафту), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн. На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будут также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо. На заключительном этапе развития завода Black Sea Petroleum сможет не только полностью заменить импорт и покрыть потребность грузинского рынка в бензине и дизельном топливе стандарта Евро-5, но и обеспечить потребности в авиационном топливе, битуме, жидком газе и серной кислоте. Компания планирует экспортировать свою продукцию на европейские и мировые рынки. На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе – 717.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, кулеви, российская нефть, россия
экономика, грузия, новости, кулеви, российская нефть, россия
НПЗ Кулеви в Грузии планирует отказаться от российской нефти
По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Нефтеперерабатывающий завод на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви в Грузии Кулеви в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения, сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).
Компания уже успешно завершила первый этап строительства завода с годовой номинальной мощностью 1,2 млн тонн. В настоящее время ведется строительство, предусмотренное второй фазой, после чего номинальная мощность завода составит 3,3 миллиона тонн в год.
"Начиная с августа-сентября текущего года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой Black Sea Petroleum (BSP)." - говорится в заявлении компании.
Компания также планирует в первом квартале 2027 года начать производство дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, со второго квартала 2027 года планируется выпуск авиационного топлива.
По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн.
BSP в 2026 году расширил партнерство с международным технологическим гигантом Honeywell, включив в него закупку и внедрение оборудования и автоматизированных систем управления. Ранее BSP заключила с Honeywell ряд инженерных и лицензионных соглашений.
Завод производит лигроин (нафту), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн.
На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будут также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо.
На заключительном этапе развития завода Black Sea Petroleum сможет не только полностью заменить импорт и покрыть потребность грузинского рынка в бензине и дизельном топливе стандарта Евро-5, но и обеспечить потребности в авиационном топливе, битуме, жидком газе и серной кислоте. Компания планирует экспортировать свою продукцию на европейские и мировые рынки.
На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе – 717.