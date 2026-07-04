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Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 2 645

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 2 645

Sputnik Грузия

Это одно из самых разрушительных землетрясений в истории страны за последние сто лет 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T19:41+0400

2026-07-04T19:41+0400

2026-07-04T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, увеличилось до 2 645 человек. Об этом сообщило министерство по коммуникациям и информации страны (MIPPCI)."2 645 погибших, 12 666 раненых. 6 462 спасены живыми", – говорится в сводке ведомства, опубликованной в Telegram-канале.По данным министерства, более 15 тысяч человек остаются без жилья, помощь уже получили 86 117 семей. Для временного размещения пострадавших развернуто 59 лагерей.Среди пострадавших распределили почти десять тысяч тонн продовольствия, десятки тысяч продуктовых наборов и около полумиллиона литров питьевой воды. Медицинскую помощь получили 20 909 человек.В результате стихии повреждены 885 зданий, 189 из них полностью обрушились. В ликвидации последствий землетрясения задействованы 3 305 иностранных спасателей, 29 567 сотрудников местных служб и 25 846 добровольцев.По данным властей страны, общий объем международной гуманитарной помощи Венесуэле превысил 7 тысяч тонн.Землетрясение произошло вечером 24 июня – с разницей в 39 секунд были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Это одно из самых разрушительных землетрясений в истории страны за последние сто лет. С момента землетрясений в стране зарегистрировано 890 афтершоков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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