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Грузия сенсационно обыграла Испанию в матче отбора на чемпионат мира по баскетболу
Грузия сенсационно обыграла Испанию в матче отбора на чемпионат мира по баскетболу
Sputnik Грузия
По итогам первого этапа квалификации сборная Грузии вышла во второй групповой раунд с двумя победами и четырьмя поражениями 05.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу совершила впечатляющий камбэк, обыграв Испанию со счетом 91:89 в домашнем матче первого этапа квалификации чемпионата мира. Победа стала особенно ценной, учитывая ход встречи. Уже в первой четверти грузинская команда уступала 14:32, а во втором игровом отрезке отставание достигало 22 очков. Но подопечные Александра Джикича во главе с капитаном Торнике Шенгелия сумели переломить ход матча. За 2 минуты 27 секунд до конца основного времени Шенгелия сократил разницу до трех очков (76:79), а менее чем за минуту до сирены Рид трехочковым сравнял счет — 81:81. За 23 секунды до конца основного времени Шенгелия впервые вывел Грузию вперед — 83:81. Впрочем, Хайме Прадилья успел забить из-под кольца, переведя игру в овертайм. В дополнительное время испанцы вновь оторвались на пять очков, но Грузия снова сумела отыграться. Шенгелия набрал за встречу 37 очков, установив новый рекорд сборной Грузии по результативности в официальных матчах. Предыдущий рекорд — 36 очков — принадлежал Зазе Пачулия. Решающие очки за 19 секунд до конца овертайма набрал Рид, установив окончательный счет — 91:89. По итогам первого этапа квалификации сборная Грузии вышла во второй групповой раунд с двумя победами и четырьмя поражениями. Украина продолжает борьбу с показателем 4–2, Испания — 5–1, а Дания, не одержавшая ни одной победы, завершила выступление. На следующем этапе Грузия, Испания и Украина сыграют с тремя лучшими командами группы B, где выступают Греция, Черногория, Португалия и Румыния. Матчи второго группового этапа пройдут в августе, ноябре и феврале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, испания, торнике шенгелия, баскетбол, сборная грузии по баскетболу, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, испания, торнике шенгелия, баскетбол, сборная грузии по баскетболу, новости грузинского баскетбола
Грузия сенсационно обыграла Испанию в матче отбора на чемпионат мира по баскетболу
23:31 05.07.2026 (обновлено: 23:47 05.07.2026)
По итогам первого этапа квалификации сборная Грузии вышла во второй групповой раунд с двумя победами и четырьмя поражениями
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу совершила впечатляющий камбэк, обыграв Испанию со счетом 91:89 в домашнем матче первого этапа квалификации чемпионата мира.
Победа стала особенно ценной, учитывая ход встречи. Уже в первой четверти грузинская команда уступала 14:32, а во втором игровом отрезке отставание достигало 22 очков. Но подопечные Александра Джикича во главе с капитаном Торнике Шенгелия сумели переломить ход матча.
За 2 минуты 27 секунд до конца основного времени Шенгелия сократил разницу до трех очков (76:79), а менее чем за минуту до сирены Рид трехочковым сравнял счет — 81:81. За 23 секунды до конца основного времени Шенгелия впервые вывел Грузию вперед — 83:81. Впрочем, Хайме Прадилья успел забить из-под кольца, переведя игру в овертайм.
В дополнительное время испанцы вновь оторвались на пять очков, но Грузия снова сумела отыграться. Шенгелия набрал за встречу 37 очков, установив новый рекорд сборной Грузии по результативности в официальных матчах. Предыдущий рекорд — 36 очков — принадлежал Зазе Пачулия.
Решающие очки за 19 секунд до конца овертайма набрал Рид, установив окончательный счет — 91:89.
По итогам первого этапа квалификации сборная Грузии вышла во второй групповой раунд с двумя победами и четырьмя поражениями. Украина продолжает борьбу с показателем 4–2, Испания — 5–1, а Дания, не одержавшая ни одной победы, завершила выступление.
На следующем этапе Грузия, Испания и Украина сыграют с тремя лучшими командами группы B, где выступают Греция, Черногория, Португалия и Румыния.
Матчи второго группового этапа пройдут в августе, ноябре и феврале.