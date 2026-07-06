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ЛГБТ-повестка и отношения с ЕС: в Патриархии Грузии объяснили, что изменилось в 2019 году

ЛГБТ-повестка и отношения с ЕС: в Патриархии Грузии объяснили, что изменилось в 2019 году

Sputnik Грузия

Представитель Грузинской православной церкви подчеркнул неприемлемость публичной демонстрации интимной жизни для грузинской культуры 06.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-06T12:50+0400

2026-07-06T12:50+0400

2026-07-06T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Отношение Европейского союза к Грузинской православной церкви изменилось с 2019 года, когда в отношениях с Тбилиси все чаще начали подниматься вопросы, связанные с ЛГБТ*, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе.В эксклюзивном интервью программе "Неделя Имеди" Джагмаидзе вспомнил, что в 2019 году во время конференции в Батуми, посвященной евроатлантической интеграции Грузии, задал вопрос занимавшему тогда пост государственного министра Германии по делам Европы в МИД Германии Михаэлю Роту о том, станет ли проведение ЛГБТ*-прайдов обязательным требованием ЕС для Грузии.Как отметил представитель Патриархии, он объяснил, что для грузинской культуры неприемлема публичная демонстрация интимной жизни, а навязывание подобных акций лишь усиливает раскол общества и создает благоприятную почву для использования этой темы в качестве инструмента "мягкой силы".В ответ, по словам Джагмаидзе, Рот заявил, что фундаментальными ценностями Европы являются толерантность и уважение к меньшинствам, а публичная критика этнических, религиозных или сексуальных меньшинств со стороны представителей церкви недопустима."Он снова сказал нам это – с такими стеклянными глазами – что именно в этом и заключаются наши фундаментальные ценности", – заявил Джагмаидзе.Представитель Патриархии также рассказал о встречах в Брюсселе осенью 2019 года с представителями Европейской народной партии, а также с депутатами Европарламента Андрюсом Кубилюсом и Расой Юкнявичене, известными своей критикой в адрес действующих властей Грузии.По его словам, грузинская делегация три дня убеждала европейских политиков отказаться от давления на Тбилиси в вопросах ЛГБТ*, предупреждая, что иначе это приведет к усилению антиевропейских настроений в грузинском обществе."Мы говорили им: если вы действительно хотите, чтобы Грузия стала частью Евросоюза, не навязывайте стране эту повестку. Именно это позволит избежать роста антиевропейских настроений", – сказал Джагмаидзе.По утверждению протоиерея, ответ европейских политиков оказался однозначным."На прощание нам сказали: "Много лет назад мы тоже были гомофобами, но и вы привыкнете к этой ЛГБТ*-повестке". Это были слова Расы Юкнявичене", – заявил Джагмаидзе.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получила в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий, среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны замедлился.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереалистичными", однако при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, европейская народная партия, ираклий кобахидзе, брюссель, германия