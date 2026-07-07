https://sputnik-georgia.ru/20260707/delo-o-neonatsistskoy-gruppirovke-v-gruzii--nesovershennoletnego-prigovorili-k-9-godam-299522193.html

Дело о "неонацистской" группировке в Грузии – несовершеннолетнего приговорили к 9 годам

Дело о "неонацистской" группировке в Грузии – несовершеннолетнего приговорили к 9 годам

Sputnik Грузия

Несовершеннолетнего признали виновным в двух эпизодах организации пыток, пытках несовершеннолетнего и организации групповых действий, сопровождаемых насилием 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T22:28+0400

2026-07-07T22:28+0400

2026-07-07T22:28+0400

грузия

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происшествия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал одного из несовершеннолетних членов "неонацисткой" группировки виновным в организации пыток и приговорил его к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы. Следствием, проведенным МВД, установлено, что члены группировки, придерживающиеся "фашистско-нацистской" идеологии, организовывали насилие в отношении лиц с неприемлемым для них образом жизни и идентичностью, в том числе несовершеннолетних. Несовершеннолетнего признали виновным в двух эпизодах организации пыток, применении пыток в отношении несовершеннолетнего и организации групповых действий, сопровождавшихся насилием.Полиция в январе этого года задержала около 20 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над людьми, в том числе над детьми и подростками. Среди задержанных – как молодые мужчины, так и девушки, в том числе 10 несовершеннолетних. Члены группировки с целью выявления и наказания лиц с иными взглядами, сексуальной ориентацией и идентичностью, по мотивам нетерпимости, организованно и в составе группы нападали на заранее выбранных жертв, унижали, отнимали личные вещи, избивали, пытали и издевались над ними. После чего снимали происходящее на видео и распространяли записи в различных социальных сетях и закрытых группах, причиняя потерпевшим сильные физические, психические и моральные страдания. О фашистской группировке, действующей в Тбилиси, заговорили летом 2025 года, когда полиция задержала девять человек, в том числе семерых школьников, за расправу над 15-летним подростком. Среди задержанных были два лидера радикальной фашистской группировки – Леван Абесадзе и Давид Джафаров. Сейчас они находятся в тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260517/neonatsist-iz-gruzii-prigovoren-k-15-godam-tyurmy-v-ssha-298678414.html

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд