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"Вильярреал" ищет новые таланты среди молодых футболистов в Грузии

"Вильярреал" ищет новые таланты среди молодых футболистов в Грузии

Sputnik Грузия

По итогам минувшего сезона "Вильярреал" занял третье место в чемпионате Испании, пропустив вперед лишь "Барселону" и мадридский "Реал" 07.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-07T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Юные грузинские футболисты получили шанс попасть на просмотр в академию одного из ведущих испанских клубов – "Вильярреала". Лучшие участники летнего футбольного лагеря, стартовавшего в Батуми, смогут отправиться в Испанию и попробовать силы в клубе Ла Лиги. Лагерь организован батумским "Динамо" при поддержке нападающего сборной Грузии Георгия Микаутадзе, который выступает за испанский клуб. Лагерь продлится до 10 июля. Он объединил воспитанников академии "Динамо" Батуми, а также юных игроков из других футбольных академий страны. Занятия проводят испанские тренеры на современном гибридном поле. Все участники получили официальную экипировку "Вильярреала" и по завершении лагеря будут награждены сертификатами. Сам Георгий Микаутадзе поддержал проект в социальных сетях, призвав юных игроков воспользоваться редкой возможностью поработать под руководством специалистов "Вильярреала" и сделать шаг к профессиональной карьере. По итогам минувшего сезона "Вильярреал" занял третье место в чемпионате Испании, пропустив вперед лишь "Барселону" и мадридский "Реал". Микаутадзе летом 2025 года перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, батуми, испания, георгий микаутадзе, футбол