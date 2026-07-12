https://sputnik-georgia.ru/20260712/gruziya-uverenno-obygrala-samoa-na-kubke-natsiy-po-regbi-299603665.html
Грузия уверенно обыграла Самоа на Кубке наций по регби
Грузия уверенно обыграла Самоа на Кубке наций по регби
Sputnik Грузия
По итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций 12.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-12T13:18+0400
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сборная грузии по регби
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби выиграла второй матч на новом турнире Кубок наций World Rugby, обыграв Самоа со счетом 33:12.В начале первого тайма Лука Маткава трижды точно исполнил штрафные, и сборная Грузии повела со счетом 9:0. В середине первого тайма соперник сократил отставание, занеся попытку с реализацией. Уже на 38-й минуте грузинская атака завершилась попыткой Луки Иванишвили, после которой Маткава точно выполнил реализацию. На перерыв команды ушли при счете 16:7 в пользу Грузии. Второй тайм начался с еще одной попытки "Борджгалоснеби". В быстрой атаке капитан сборной Грузии Давид Ниниашвили, проводивший свой 50-й матч за национальную команду, эффектным финтом избавился от соперника и отдал передачу Георгию Квеселадзе, который занес вторую попытку. Маткава вновь был точен при реализации – 23:7. Спустя три минуты сборная Самоа сократила отставание – 23:12. В оставшееся время Маткава забил еще один штрафной, а уже в компенсированное время Спандерашвили занес третью попытку. В итоге сборная Грузии одержала вторую победу на Кубке наций World Rugby – 33:12. Следующий матч "Борджгалоснеби" проведут 18 июля в Сантьяго против сборной Чили. Начало встречи – в 23:00. Грузия выступает во втором дивизионе вместе с командами Гонконга, Португалии, Румынии, Испании и Зимбабве. Каждая сборная играет со всеми командами из противоположной группы, а по итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, самоа, новости грузинского регби, регби, сборная грузии по регби
спорт, грузия, новости, самоа, новости грузинского регби, регби, сборная грузии по регби
Грузия уверенно обыграла Самоа на Кубке наций по регби
По итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби выиграла второй матч на новом турнире Кубок наций World Rugby, обыграв Самоа со счетом 33:12.
В начале первого тайма Лука Маткава трижды точно исполнил штрафные, и сборная Грузии повела со счетом 9:0.
В середине первого тайма соперник сократил отставание, занеся попытку с реализацией. Уже на 38-й минуте грузинская атака завершилась попыткой Луки Иванишвили, после которой Маткава точно выполнил реализацию. На перерыв команды ушли при счете 16:7 в пользу Грузии.
Второй тайм начался с еще одной попытки "Борджгалоснеби". В быстрой атаке капитан сборной Грузии Давид Ниниашвили, проводивший свой 50-й матч за национальную команду, эффектным финтом избавился от соперника и отдал передачу Георгию Квеселадзе, который занес вторую попытку.
Маткава вновь был точен при реализации – 23:7. Спустя три минуты сборная Самоа сократила отставание – 23:12.
В оставшееся время Маткава забил еще один штрафной, а уже в компенсированное время Спандерашвили занес третью попытку. В итоге сборная Грузии одержала вторую победу на Кубке наций World Rugby – 33:12.
Следующий матч "Борджгалоснеби" проведут 18 июля в Сантьяго против сборной Чили. Начало встречи – в 23:00.
Кубок наций World Rugby – новый международный турнир, пришедший на смену летним и осенним тестовым матчам. В нем участвуют 24 сборные, разделенные на два дивизиона по 12 команд.
Грузия выступает во втором дивизионе вместе с командами Гонконга, Португалии, Румынии, Испании и Зимбабве.
Каждая сборная играет со всеми командами из противоположной группы, а по итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций.