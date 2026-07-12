https://sputnik-georgia.ru/20260712/gruziya-uverenno-obygrala-samoa-na-kubke-natsiy-po-regbi-299603665.html

Грузия уверенно обыграла Самоа на Кубке наций по регби

Грузия уверенно обыграла Самоа на Кубке наций по регби

Sputnik Грузия

По итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций 12.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-12T13:18+0400

2026-07-12T13:18+0400

2026-07-12T13:18+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби выиграла второй матч на новом турнире Кубок наций World Rugby, обыграв Самоа со счетом 33:12.В начале первого тайма Лука Маткава трижды точно исполнил штрафные, и сборная Грузии повела со счетом 9:0. В середине первого тайма соперник сократил отставание, занеся попытку с реализацией. Уже на 38-й минуте грузинская атака завершилась попыткой Луки Иванишвили, после которой Маткава точно выполнил реализацию. На перерыв команды ушли при счете 16:7 в пользу Грузии. Второй тайм начался с еще одной попытки "Борджгалоснеби". В быстрой атаке капитан сборной Грузии Давид Ниниашвили, проводивший свой 50-й матч за национальную команду, эффектным финтом избавился от соперника и отдал передачу Георгию Квеселадзе, который занес вторую попытку. Маткава вновь был точен при реализации – 23:7. Спустя три минуты сборная Самоа сократила отставание – 23:12. В оставшееся время Маткава забил еще один штрафной, а уже в компенсированное время Спандерашвили занес третью попытку. В итоге сборная Грузии одержала вторую победу на Кубке наций World Rugby – 33:12. Следующий матч "Борджгалоснеби" проведут 18 июля в Сантьяго против сборной Чили. Начало встречи – в 23:00. Грузия выступает во втором дивизионе вместе с командами Гонконга, Португалии, Румынии, Испании и Зимбабве. Каждая сборная играет со всеми командами из противоположной группы, а по итогам июльских и ноябрьских матчей будет определен первый в истории победитель Кубка наций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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