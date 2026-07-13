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Какая сборная по футболу станет чемпионом мира в 2026 году?
Какая сборная по футболу станет чемпионом мира в 2026 году?
Sputnik Грузия
13.07.2026, Sputnik Грузия
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Какая сборная по футболу станет чемпионом мира в 2026 году?

11:08 13.07.2026
© AP Photo / Frank AugsteinФутболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Аргентины
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Аргентины - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
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