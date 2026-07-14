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Борьба с нелегалами в Грузии: МВД сообщило о выдворении более сотни иностранцев
Борьба с нелегалами в Грузии: МВД сообщило о выдворении более сотни иностранцев
Sputnik Грузия
Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом 14.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-14T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 113 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди выдворенных – граждане Турции, Индии, России, Туркменистана, Бангладеш, Нигерии, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Судана, Кении, Парагвая, Филиппин, Иордании, Уганды и Ливана. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились без законных оснований. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД. Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, индия, турция, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня, миграция
грузия, новости, общество, индия, турция, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня, миграция
Борьба с нелегалами в Грузии: МВД сообщило о выдворении более сотни иностранцев
Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 113 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди выдворенных – граждане Турции, Индии, России, Туркменистана, Бангладеш, Нигерии, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Судана, Кении, Парагвая, Филиппин, Иордании, Уганды и Ливана. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились без законных оснований.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД.
Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.
Власти Грузии в первом квартале 2026 года уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции.