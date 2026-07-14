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Третья авиакомпания начнет летать между Грузией и Китаем

Третья авиакомпания начнет летать между Грузией и Китаем

Sputnik Грузия

Новое направление поспособствует укреплению туризма, бизнеса и торгово-экономических связей между странами, отметили в Объединении аэропортов Грузии 14.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-14T16:37+0400

2026-07-14T16:37+0400

2026-07-14T16:37+0400

экономика

грузия

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авиасообщение

авиакомпания

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Третья китайская авиакомпания China Eastern Airlines свяжет Грузию с Китаем – прямые регулярные рейсы Тбилиси-Шанхай стартуют с 15 июля, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Рейсы по маршруту Шанхай–Тбилиси–Шанхай будут выполняться с частотой три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.Согласно информации Объединения, новое направление будет способствовать укреплению туризма, бизнеса и торгово-экономических связей между странами. Вместе с безвизовым режимом путешествия между Грузией и Китаем станут еще проще, отметили в ведомстве.В настоящее время прямые рейсы по маршруту Урумчи — Тбилиси выполняют две авиакомпании: Air China – три раза в неделю, а China Southern Airlines – пять раз в неделю.После введения взаимного безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для Грузии с 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260626/rasshirenie-partnerstva-s-kitaem-prinosit-pervye-rezultaty--poslednie-dannye-299363651.html

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