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Грузинское вино презентовали в Рокфеллер-центре
Грузинское вино презентовали в Рокфеллер-центре
Sputnik Грузия
Средняя экспортная цена одного литра грузинского вина в Америке составляет около 6 долларов 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Презентация-дегустация до 40 бутылок грузинских вин различных сортов и бизнес-форум провели в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, сообщили в Национальном агентстве вина Грузии. Мероприятие прошло при поддержке Национального агентства вина и по инициативе компании Vinoveli Inc., являющейся подрядчиком агентства. Форум посетили винные блогеры, импортеры, представители СМИ, сектора гостеприимства и коммерческих компаний. По информации агентства, подобные мероприятия направлены на популяризацию грузинского вина, повышение интереса потребителей, а также укрепление узнаваемости и конкурентоспособности на рынке США. Гости мероприятия продегустировали премиальные грузинские вина различных сортов, а также познакомились с 8-тысячелетней историей грузинского виноделия, разнообразием местных сортов винограда и традиционной технологией производства вина в квеври (глиняных сосудах). США являются одним из стратегически важных рынков для грузинского вина, где предъявляются высокие требования к качеству продукции и остается высоким уровень конкуренции. В последние годы многочисленные маркетинговые мероприятия, реализованные при поддержке Национального агентства вина, существенно способствовали росту узнаваемости грузинского вина и увеличению его экспорта на американский рынок. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках – приоритет правительства Грузии. С 2013 года агентство проводит целенаправленные рекламные и маркетинговые кампании в США, Европе и Азии с целью диверсификации рынков. На маркетинговую деятельность в целях популяризации местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград, виноделие, виноградники, экономика, грузия, новости, европа, нью-йорк, сша, национальное агентство вина, юнеско
вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград, виноделие, виноградники, экономика, грузия, новости, европа, нью-йорк, сша, национальное агентство вина, юнеско
Грузинское вино презентовали в Рокфеллер-центре
Средняя экспортная цена одного литра грузинского вина в Америке составляет около 6 долларов
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Презентация-дегустация до 40 бутылок грузинских вин различных сортов и бизнес-форум провели в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, сообщили в Национальном агентстве вина Грузии.
Мероприятие прошло
при поддержке Национального агентства вина и по инициативе компании Vinoveli Inc., являющейся подрядчиком агентства. Форум посетили винные блогеры, импортеры, представители СМИ, сектора гостеприимства и коммерческих компаний.
По информации агентства, подобные мероприятия направлены на популяризацию грузинского вина, повышение интереса потребителей, а также укрепление узнаваемости и конкурентоспособности на рынке США.
Гости мероприятия продегустировали премиальные грузинские вина различных сортов, а также познакомились с 8-тысячелетней историей грузинского виноделия, разнообразием местных сортов винограда и традиционной технологией производства вина в квеври (глиняных сосудах).
США являются одним из стратегически важных рынков для грузинского вина, где предъявляются высокие требования к качеству продукции и остается высоким уровень конкуренции.
В последние годы многочисленные маркетинговые мероприятия, реализованные при поддержке Национального агентства вина, существенно способствовали росту узнаваемости грузинского вина и увеличению его экспорта на американский рынок.
Кроме того, рынок США является одним из самых высокодоходных для грузинского вина: средняя экспортная цена одного литра грузинского вина здесь составляет около 6 долларов, тогда как средняя экспортная цена одного литра грузинского вина в целом составляет около 3,11 доллара.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках – приоритет правительства Грузии. С 2013 года агентство проводит целенаправленные рекламные и маркетинговые кампании в США, Европе и Азии с целью диверсификации рынков.
На маркетинговую деятельность в целях популяризации местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы.
Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества.