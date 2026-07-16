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Кто станет чемпионом мира по футболу в 2026 году?
Кто станет чемпионом мира по футболу в 2026 году?
Sputnik Грузия
16.07.2026, Sputnik Грузия
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Кто станет чемпионом мира по футболу в 2026 году?

11:16 16.07.2026
© AP Photo / Hassan AmmarФутболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
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