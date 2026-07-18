https://sputnik-georgia.ru/20260718/dostatochny-li-mery-pravitelstva-gruzii-po-borbe-s-nelegalami-299687651.html

Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами?

Достаточны ли меры правительства Грузии по борьбе с нелегалами?

Sputnik Грузия

Правительство Грузии активно борется с нелегальными мигрантами. Ежедневно полиция задерживает людей и помещают их во временные центры размещения для... 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T12:31+0400

2026-07-18T12:31+0400

2026-07-18T12:31+0400

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Правительство Грузии активно борется с нелегальными мигрантами. Ежедневно полиция задерживает людей и помещают их во временные центры размещения для последующей депортации.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они достаточными меры по борьбе с нелегальными мигрантами в стране. Половина опрошенных считает, что этих мер недостаточно и необходимы тотальный контроль на границах и ужесточение законодательства. Еще 29,7% респондентов считают предпринятые шаги достаточными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, миграция, миграционная политика, инфографика, инфографика