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Письмо Трампа внушает оптимизм – премьер Грузии

Письмо Трампа внушает оптимизм – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Грузия терпеливо ждет позиции США по вопросу перезагрузки отношений двух стран, заявил Ираклий Кобахидзе 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Письмо президента США Дональда Трампа внушает оптимизм на перезагрузку отношений между Грузией и Соединенными Штатами Америки, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Ранее Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором отметил, что "с нетерпением ждет укрепления сотрудничества между Грузией и США, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему". "Мы часто говорим, что наше желание — полностью перезагрузить все наши отношения, восстановить стратегическое партнерство и сделать все это с чистого листа, с конкретной повесткой дня. И, безусловно, такие послания сохраняют в нас оптимизм", — сказал Кобахидзе. По его словам, в данное время Грузия терпеливо ждет позиции США по этому вопросу. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. Но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, вашингтон, тбилиси, сша, дональд трамп, ираклий кобахидзе, джо байден, грузинская мечта - демократическая грузия