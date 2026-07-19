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Грузия обыграла Чили в матче Кубка наций по регби

Грузия обыграла Чили в матче Кубка наций по регби

Sputnik Грузия

Матчи второго этапа пройдут в ноябре в Грузии, где соперниками грузинской сборной станут команды США, Тонга и Канады 19.07.2026, Sputnik Грузия

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби провела в Сантьяго третий матч нового турнира World Rugby – Кубка наций, обыграв команду Чили со счетом 49:22. Матч для "Борджгалоснеби" начался неудачно. Уже на 5-й минуте капитан команды Давид Ниниашвили получил травму и не смог продолжить игру. В первом тайме сборная Грузии доминировала на поле, занеся четыре попытки. Маткава успешно реализовал все четыре. На перерыв команды ушли при счете 28:15 в пользу грузинской команды.После перерыва картина игры не изменилась. Сборная Грузии продолжала владеть преимуществом и занесла еще четыре попытки. Чилийцы смогли ответить лишь одной попыткой уже после истечения основного времени. В итоге "Борджгалоснеби" одержали третью победу подряд в турнире. На этом летний этап Кубка наций завершился. Матчи второго этапа пройдут в ноябре в Грузии, где соперниками грузинской сборной станут команды США, Тонга и Канады. Кубок наций World Rugby – новый международный турнир, пришедший на смену летним и осенним тестовым матчам. В нем участвуют 24 сборные, разделенные на два дивизиона по 12 команд. Грузия выступает во втором дивизионе вместе с командами Гонконга, Португалии, Румынии, Испании и Зимбабве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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