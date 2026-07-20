https://sputnik-georgia.ru/20260720/schitaete-li-vy-chto-sbornaya-ispanii-po-futbolu-zasluzhenno-stala-chempionom-mira-299715154.html
Считаете ли вы, что сборная Испании по футболу заслуженно стала чемпионом мира?
Считаете ли вы, что сборная Испании по футболу заслуженно стала чемпионом мира?
Sputnik Грузия
20.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-20T13:31+0400
2026-07-20T13:31+0400
2026-07-20T13:31+0400
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Sputnik Грузия
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Считаете ли вы, что сборная Испании по футболу заслуженно стала чемпионом мира?
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
© photo: Sputnik
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