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Считаете ли вы, что сборная Испании по футболу заслуженно стала чемпионом мира?
Считаете ли вы, что сборная Испании по футболу заслуженно стала чемпионом мира?
Sputnik Грузия
20.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-20T13:31+0400
2026-07-20T13:31+0400
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Считаете ли вы, что сборная Испании по футболу заслуженно стала чемпионом мира?

13:31 20.07.2026
© photo: SputnikМатч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026
Матч между сборными по футболу Грузии и Испании в рамках отборочного тура к ЧМ-2026 - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2026
© photo: Sputnik
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