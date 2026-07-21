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Грузинская кухня вошла в рейтинг лучших кухонь мира

Грузинская кухня вошла в рейтинг лучших кухонь мира

Sputnik Грузия

Из блюд грузинской кухни большинство читателей рекомендуют в первую очередь попробовать аджарский хачапури 21.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузинская кухня занимает 21-е место в престижном рейтинге 100 лучших кухонь мира по версии кулинарного путеводителя TasteAtlas. Согласно рейтингу за 2025/2026 год, грузинская кухня получила оценку 4,32. Среди блюд грузинской кухни большинство читателей рекомендуют в первую очередь попробовать аджарский хачапури. За ним следуют хинкали, традиционный хачапури, шашлык, харчо, мегрельский хачапури, баклажаны и аджику. Среди лучших блюд названы эларджи (густая кукурузная каша с расплавленным сыром сулгуни), шкмерули (курица в чесночном соусе), чихиртма (суп на бульоне из птицы) и цыпленок табака (тушка цыпленка, расплющенная и обжаренная в специальной сковороде до образования хрустящей корочки). Лучшей кухней мира читатели TasteAtlas назвали итальянскую. По их мнению, страна заслуживает этого звания за свою неаполитанскую пиццу, сыр пармезан, пасту и другие традиционные блюда. На втором месте — греческая кухня, а на третьем — кухня Перу. В десятку лучших вошли Португалия, Испания, Япония, Турция, Китай, Франция и Индонезия. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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