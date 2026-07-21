https://sputnik-georgia.ru/20260721/koroleve-romansa--90-patriarkh-pozdravil-nani-bregvadze-s-yubileem-299727663.html

Королеве романса – 90: Патриарх поздравил Нани Брегвадзе с юбилеем

Королеве романса – 90: Патриарх поздравил Нани Брегвадзе с юбилеем

Sputnik Грузия

Шио III выразил известной исполнительнице искреннюю благодарность за выдающийся вклад в искусство 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T10:41+0400

2026-07-21T10:41+0400

2026-07-21T11:18+0400

нани брегвадзе

новости

грузия

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/15/268747597_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7e655f917c900701a34ffa55955b8027.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III поздравил легендарную грузинскую певицу Нани Брегвадзе с 90-летним юбилеем, отметив ее выдающийся вклад в национальную культуру и искусство. Легенде грузинской эстрады, народной артистке Грузии Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", 21 июля исполнилось 90 лет. В своем поздравительном послании Патриарх назвал имя Нани Брегвадзе неотъемлемой частью грузинской культуры и национального достояния. По его словам, благодаря своему неповторимому голосу, творческому обаянию, высокому исполнительскому мастерству, утонченному музыкальному вкусу и красоте певица заняла особое место в сердцах миллионов слушателей и стала одной из самых ярких представительниц грузинского искусства. Шио III выразил Нани Брегвадзе искреннюю благодарность за выдающийся вклад в искусство, заслуживший любовь, уважение и признание многих поколений, а также пожелал ей крепкого здоровья, долголетия и Божьего благословения. "Да благословит ее Господь, дарует крепость духа, здоровье и долгие годы жизни, чтобы своим творчеством она еще долго радовала и вдохновляла наши сердца", – отмечено в поздравительном послании. Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала в 1956 году. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет выступала в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру. Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других. Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20240721/pyat-sekretov-krasoty-i-molodosti-ot-nani-bregvadze-289110338.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

нани брегвадзе, новости, грузия, культура