https://sputnik-georgia.ru/20260721/legenda-gruzinskoy-kultury-premer-gruzii-pozdravil-nani-bregvadze-s-yubileem-299740782.html

"Легенда грузинской культуры": премьер Грузии поздравил Нани Брегвадзе с юбилеем

"Легенда грузинской культуры": премьер Грузии поздравил Нани Брегвадзе с юбилеем

Sputnik Грузия

Ранее с юбилеем певицу поздравил Католикос-Патриарх Всея Грузии Шио III 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T17:07+0400

2026-07-21T17:07+0400

2026-07-21T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Благодаря уникальному голосу, неповторимой манере исполнения и выдающемуся сценическому мастерству Нани Брегвадзе стала легендой грузинской культуры — так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил певицу с 90-летним юбилеем. Легенде грузинской эстрады, народной артистке Грузии Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", 21 июля исполнилось 90 лет. "С огромным уважением поздравляю госпожу Нани Брегвадзе с 90-летием! Благодаря уникальному голосу, неповторимой манере исполнения и выдающемуся сценическому мастерству Нани Брегвадзе стала легендой грузинской культуры. Желаю госпоже Нани здоровья и долгих лет жизни", — говорится в поздравлении. Ранее с юбилеем певицу поздравил Католикос-Патриарх Всея Грузии Шио III. Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала в 1956 году. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет выступала в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру. Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других. Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260721/koroleve-romansa--90-patriarkh-pozdravil-nani-bregvadze-s-yubileem-299727663.html

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нани брегвадзе, грузия, новости, культура, ираклий кобахидзе