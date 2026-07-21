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Миграционный контроль в Грузии: из страны выдворили более сотни иностранцев
Миграционный контроль в Грузии: из страны выдворили более сотни иностранцев
Sputnik Грузия
Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T18:09+0400
2026-07-21T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 102 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди выдворенных – граждане Пакистана, Туркменистана, Узбекистана, Индии, Азербайджана, Турции, России, Таиланда, Филиппин, Алжира, Египта, Иордании, Судана, Ливана, Нигерии, Китая, Казахстана и других государств. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД. Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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миграционная политика, миграция, указы по миграции, миграционные новости грузии сегодня, грузия, новости, общество
миграционная политика, миграция, указы по миграции, миграционные новости грузии сегодня, грузия, новости, общество

Миграционный контроль в Грузии: из страны выдворили более сотни иностранцев

18:09 21.07.2026
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaДепартамент по вопросам миграции МВД Грузии
Департамент по вопросам миграции МВД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2026
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Департамент миграции за последние несколько дней выдворил из страны 102 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди выдворенных – граждане Пакистана, Туркменистана, Узбекистана, Индии, Азербайджана, Турции, России, Таиланда, Филиппин, Алжира, Египта, Иордании, Судана, Ливана, Нигерии, Китая, Казахстана и других государств. Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД.
Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.
Власти Грузии в первом квартале 2026 года уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции.
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