https://sputnik-georgia.ru/20260722/mezhdunarodnaya-premiya-evraziya-prodolzhaet-prinimat-zayavki-na-uchastie-v-2026-godu-299763076.html

Международная премия "Евразия" продолжает принимать заявки на участие в 2026 году

Международная премия "Евразия" продолжает принимать заявки на участие в 2026 году

Sputnik Грузия

Организаторы призывают подать заявку заранее, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T16:44+0400

2026-07-22T16:44+0400

2026-07-22T17:05+0400

новости

в мире

москва

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/16/299763040_0:31:1451:847_1920x0_80_0_0_ef7e7f24958a6a2ade112e4e3e4800ea.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Организаторы Международной премии "Евразия" – награды за вклад в развитие сотрудничества и традиционных ценностей стран Евразии – продолжают принимать заявки от участников до 30 августа.В 2026 году в премии появился ряд нововведений: очная презентация проектов перед жюри в Москве, обучающая программа с наставничеством и практикумами от экспертов, помощь кураторов в доработке заявки, а также встречи с финалистами для обмена опытом и сотрудничества.Кроме того, победители будут интегрированы в экосистему АНО "Евразия" и получат возможность стать частью экспертного сообщества и амбассадорами премии. Также организаторы вводят реферальную программу, по которой участники смогут получать баллы за медийную активность.Помимо этого, участники получат признание и выход на международный уровень, медиаподдержку и новые возможности для развития своего проекта.Победителям вручат главную награду, дипломы и денежные призы в каждой номинации: за 1-е место – 1 млн рублей, за 2-е место – 500 тысяч рублей, за 3-е место – 200 тысяч рублей. Церемония награждения состоится 15 октября.Организаторы призывают подать заявку заранее, чтобы кураторы успели помочь в ее доработке. Подробная информация – на сайте премии и в телеграм-канале "Премия "Евразия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260714/premiya-evraziya--shans-zayavit-o-sebe-299641175.html

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, москва