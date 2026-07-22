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Рейс Шанхай-Тбилиси очень востребован – Мосешвили
Рейс Шанхай-Тбилиси очень востребован – Мосешвили
Sputnik Грузия
Рейсы выполняются с частотой три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям 22.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Первые три рейса по маршруту Тбилиси-Шанхай китайской авиакомпании China Eastern Airlines выполнены с 95% загрузкой, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. Прямые регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Шанхай стартовали с 15 июля. Рейсы выполняются с частотой три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. По его словам, спрос на авиаперевозки из Китая в Грузию и обратно растет с каждым днем. "Мы рады, что в Грузию вышла еще одна новая авиакомпания. Это еще раз подтверждает растущий потенциал грузинского авиационного рынка и важность китайского направления", – сказал Мосешвили. Как отметил Мосешвили, ведется активная работа по открытию новых воздушных маршрутов между Китаем и Грузией. В настоящее время прямые рейсы по маршруту Урумч-Тбилиси выполняют две авиакомпании: Air China – три раза в неделю, а China Southern Airlines – пять раз в неделю. После введения взаимного безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для граждан Грузии с 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, китай, туризм в грузии, туризм, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, китай, туризм в грузии, туризм, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии
Рейс Шанхай-Тбилиси очень востребован – Мосешвили
Рейсы выполняются с частотой три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Первые три рейса по маршруту Тбилиси-Шанхай китайской авиакомпании China Eastern Airlines выполнены с 95% загрузкой, заявил глава Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.
Прямые регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Шанхай стартовали с 15 июля. Рейсы выполняются с частотой три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.
"Запуск прямого рейса Тбилиси-Шанхай – это поистине важное и историческое событие для Грузии. Это беспрецедентный случай в истории авиации нашей страны, поскольку впервые был выполнен регулярный, примерно 10-часовой long haul рейс", – заявил Мосешвили.
По его словам, спрос на авиаперевозки из Китая в Грузию и обратно растет с каждым днем.
"Мы рады, что в Грузию вышла еще одна новая авиакомпания. Это еще раз подтверждает растущий потенциал грузинского авиационного рынка и важность китайского направления", – сказал Мосешвили.
Как отметил Мосешвили, ведется активная работа по открытию новых воздушных маршрутов между Китаем и Грузией.
"С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы облегчить жизнь иностранным путешественникам. Китай является стратегическим партнером Грузии в сфере торговли, туризма и экономических отношений. Сегодня, помимо China Eastern Airlines, в Грузии работают еще две китайские авиакомпании. Пассажиропоток и интерес между странами постоянно растут", – сказал Мосешвили.
В настоящее время прямые рейсы по маршруту Урумч-Тбилиси выполняют две авиакомпании: Air China – три раза в неделю, а China Southern Airlines – пять раз в неделю.
После введения взаимного безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для граждан Грузии с 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.