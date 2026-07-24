https://sputnik-georgia.ru/20260724/v-gruzii-izuchat-prichiny-masshtabnogo-otklyucheniya-elektroenergii-299796610.html

В Грузии изучат причины масштабного отключения электроэнергии

В Грузии изучат причины масштабного отключения электроэнергии

Sputnik Грузия

В рамках изучения вопроса исследовательской группе был предоставлен неограниченный доступ к данным и соответствующей информации регулируемых предприятий 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T20:46+0400

2026-07-24T20:46+0400

2026-07-24T21:56+0400

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национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) в связи с необходимостью оперативного реагирования приняла решение о немедленном начале расследования причин крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля, говорится в сообщении регулятора.Электроснабжение по всей стране было аварийно отключено примерно в 00:10 24 июля. Сбой в энергосистеме привел к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате без электроэнергии временно остались Тбилиси и большинство регионов Грузии. Подача электроэнергии постепенно возобновлялась в течение ночи.В соответствии с решением rомиссии, в рамках расследования исследовательской группе был предоставлен неограниченный доступ к данным и и иной необходимой информации регулируемых предприятий. Внезапное ночное отключение электроэнергии вызвало временное замешательство и активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи нагнетали панику и сравнивали ситуацию с 1990-ми годами, когда электричество в Грузии подавалось по графику. Местные жители и туристы делились кадрами городов, погрузившихся во тьму, и сообщали о локальных перебоях с интернетом. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260724/v-gruzii-polnostyu-vosstanovlena-podacha-elektroenergii-posle-masshtabnogo-otklyucheniya-299783590.html

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грузия, новости, происшествия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения