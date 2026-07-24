https://sputnik-georgia.ru/20260724/v-gruzii-izuchat-prichiny-masshtabnogo-otklyucheniya-elektroenergii-299796610.html
В Грузии изучат причины масштабного отключения электроэнергии
В Грузии изучат причины масштабного отключения электроэнергии
Sputnik Грузия
В рамках изучения вопроса исследовательской группе был предоставлен неограниченный доступ к данным и соответствующей информации регулируемых предприятий 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T20:46+0400
2026-07-24T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) в связи с необходимостью оперативного реагирования приняла решение о немедленном начале расследования причин крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля, говорится в сообщении регулятора.Электроснабжение по всей стране было аварийно отключено примерно в 00:10 24 июля. Сбой в энергосистеме привел к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате без электроэнергии временно остались Тбилиси и большинство регионов Грузии. Подача электроэнергии постепенно возобновлялась в течение ночи.В соответствии с решением rомиссии, в рамках расследования исследовательской группе был предоставлен неограниченный доступ к данным и и иной необходимой информации регулируемых предприятий. Внезапное ночное отключение электроэнергии вызвало временное замешательство и активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи нагнетали панику и сравнивали ситуацию с 1990-ми годами, когда электричество в Грузии подавалось по графику. Местные жители и туристы делились кадрами городов, погрузившихся во тьму, и сообщали о локальных перебоях с интернетом. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260724/v-gruzii-polnostyu-vosstanovlena-podacha-elektroenergii-posle-masshtabnogo-otklyucheniya-299783590.html
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грузия, новости, происшествия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
грузия, новости, происшествия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
В Грузии изучат причины масштабного отключения электроэнергии
20:46 24.07.2026 (обновлено: 21:56 24.07.2026)
В рамках изучения вопроса исследовательской группе был предоставлен неограниченный доступ к данным и соответствующей информации регулируемых предприятий
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) в связи с необходимостью оперативного реагирования приняла решение о немедленном начале расследования причин крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля, говорится в сообщении регулятора.
Электроснабжение по всей стране было аварийно отключено примерно в 00:10 24 июля. Сбой в энергосистеме привел к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате без электроэнергии временно остались Тбилиси и большинство регионов Грузии. Подача электроэнергии постепенно возобновлялась в течение ночи.
В соответствии с решением rомиссии, в рамках расследования исследовательской группе был предоставлен неограниченный доступ к данным и и иной необходимой информации регулируемых предприятий.
Внезапное ночное отключение электроэнергии вызвало временное замешательство и активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи нагнетали панику и сравнивали ситуацию с 1990-ми годами, когда электричество в Грузии подавалось по графику.
Местные жители и туристы делились кадрами городов, погрузившихся во тьму, и сообщали о локальных перебоях с интернетом.
Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.