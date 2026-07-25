https://sputnik-georgia.ru/20260725/gruzinskaya-mechta-podderzhka-saakashvili-komika-okriashvili--pooschrenie-nasiliya-299807131.html

"Грузинская мечта": поддержка Саакашвили комика Окриашвили – поощрение насилия

"Грузинская мечта": поддержка Саакашвили комика Окриашвили – поощрение насилия

Sputnik Грузия

Пост осужденного Михаила Саакашвили вызвал резкую критику представителей "Грузинской мечты" 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T19:20+0400

2026-07-25T19:20+0400

2026-07-25T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Депутат парламентского большинства Давид Матикашвили обвинил экс-президента Михаила Саакашвили в поощрении насилия, заявив, что его поддержка стендап-комика Онисе Окриашвили – это проявление "псевдолиберальной и, по сути, неонацистской идеологии", финансируемой извне. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсетях пост в поддержку Онисе Окриашвили, которого часть общества обвиняет в оскорблении во время юмористического подкаста писателя Нодара Думбадзе – после этого комик подвергся физическому нападению. Саакашвили назвал Окриашвили "светлым, образованным, смышленым и позитивным" человеком, заявив, что за такими, как он, стоит будущее. Как известно, на днях прокуратура Грузии предъявила обвинение в насилии над стендап-комиком Онисе Окриашвили молодому человеку Нике Хурцилаве. В ходе расследования, проведенного МВД, было установлено, что 22 июля ночью в Тбилиси обвиняемый, в связи с оскорблением грузинского писателя Нодара Думбадзе, нанес Онисе Окриашвили несколько ударов по голове и различным частям тела. Полиция задержала обвиняемого через несколько часов после инцидента. Прокуратура требовала для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой – залогом в 5 000 лари. Сегодня судья Теона Эпиташвили назначила Хурцилава залог в 5 000 лари, после чего он был освобожден из зала суда. Как сообщил адвокат задержанного Шота Мирвелашвили, его клиент признал вину и сотрудничает со следствием. Внук писателя, Нодар Мачарашвили, поддержал Хурцилава в суде. Он заявил, что рад освобождению Хурцилава под залог, и назвал произошедшее не насилием, а "борьбой за достоинство", отметив, что вся литература его деда была именно об этом. Напомним, ранее в одном из подкастов комик Онисе Окриашвили, отвечая на вопрос о том, кого ненавидит один из приглашенных гостей шоу, упомянул имя классика грузинской литературы Нодара Думбадзе, после чего использовал нецензурные выражения. Позже стендапер заявил, что вспомнил писателя в гипотетической форме и что сама фраза была вырвана из контекста. При этом Окриашвили ни перед кем не извинился. Онисе Окриашвили также известен участием в антиправительственных акциях протеста и критическими высказываниями в адрес Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260723/napadenie-na-stendap-komika-v-tbilisi-detali-konflikta-iz-za-slov-o-dumbadze-299772049.html

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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, нодар думбадзе, грузинская православная церковь