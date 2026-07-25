https://sputnik-georgia.ru/20260725/macharashvili-sanktsii-es-protiv-npz-v-kulevi--popytka-nakazat-gruziyu-za-nezavisimyy-kurs-299806397.html

Мачарашвили: санкции ЕС против НПЗ в Кулеви – попытка наказать Грузию за независимый курс

Мачарашвили: санкции ЕС против НПЗ в Кулеви – попытка наказать Грузию за независимый курс

Sputnik Грузия

Власти Грузии попытаются убедить европейскую сторону в том, что санкции против нефтеперерабатывающего завода в Кулеви необоснованны, заявил политик 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T18:37+0400

2026-07-25T18:37+0400

2026-07-25T18:37+0400

кулеви

новости

экономика

грузия

гурам мачарашвили

"сила народа"

совет ес

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0c/284152446_36:161:888:640_1920x0_80_0_0_0acf9f8ec96a5e283f548a6261f934b9.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили заявил, что возможные санкции против нефтеперерабатывающего завода в Кулеви будут продиктованы не реальными нарушениями, а политикой евробюрократии – "Глобальной партии войны".В 21-й пакет санкций Европейского союза был включен нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения. "Если решение будет принято, оно будет основано исключительно на подходе евробюрократии, на том же подходе, что и у "Глобальной партии войны": давайте накажем Грузию, общество, бизнес, чтобы каким-то образом перетянуть их на нашу сторону, то есть на сторону Глобальной партии войны", – сказал Мачарашвили.Как отметил Мачарашвили, грузинское правительство попытается убедить европейскую сторону в том, что санкции против нефтеперерабатывающего завода в Кулеви необоснованны."Посмотрим, какими будут переговоры и процесс убеждения со стороны грузинских властей. Не исключено, что в евробюрократии все же найдется кто-то разумный и скажет: видите, в Грузии санкции не работают, наоборот, грузинское общество становится в два раза сильнее", – отметил Мачарашвили. По словам депутата, подход евробюрократии к Грузии является абсолютно несправедливым. По его словам, речь идет в том числе о так называемой системе санкций в отношении физических и должностных лиц, бизнеса. Как отметил политик, от Грузии требуют разрушения страны, "чтобы произошло то же, что и на Украине". Ранее в Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что власти страны надеются, что Евросоюз пересмотрит свое решение и отменит санкции против нефтеперерабатывающего завода в грузинском черноморском поселке Кулеви спустя полгода. В начале июля компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum заявила, что в ближайшие месяцы намерена полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260724/mid-gruzii-nadeetsya-na-otmenu-sanktsiy-es-protiv-npz-v-kulevi-299796802.html

кулеви

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кулеви, новости, экономика, грузия, гурам мачарашвили, "сила народа", совет ес