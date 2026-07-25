https://sputnik-georgia.ru/20260725/sgb-gruzii-rassleduet-avariynoe-otklyuchenie-elektroenergii-po-state-o-sabotazhe-299806586.html

СГБ Грузии расследует аварийное отключение электроэнергии по статье о саботаже

СГБ Грузии расследует аварийное отключение электроэнергии по статье о саботаже

Sputnik Грузия

Аварийное отключение, оставившее без электроэнергии все население Грузии, произошло дважды – 24 и 25 июля 25.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-25T15:48+0400

2026-07-25T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование аварийного отключения электроэнергии по всей стране 24 и 25 июля по статье о саботаже, говорится в распространенном заявлении. Аварийное отключение, оставившее без электроэнергии население Грузии, произошло дважды: 24 июля в 00:10 и 25 июля в 08:00. "Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту аварийного, неоднократного отключения электроэнергии по всей стране по статье 318 УК Грузии, которая подразумевает нарушение нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, а также их повреждение или уничтожение с целью создания угрозы государственным интересам Грузии", – говорится в заявлении. Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования. Ранее директор Ингурской ГЭС Леван Мебония заявил, что причиной масштабного блэкаута 25 июля в Грузии стало отключение линии электропередачи "Имерети". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260725/izvestna-prichina-masshtabnogo-otklyucheniya-elektroenergii-v-gruzii-299804544.html

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