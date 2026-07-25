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Землетрясение произошло в Грузии - эпицентр в 50 км от Тбилиси
Землетрясение произошло в Грузии - эпицентр в 50 км от Тбилиси
Sputnik Грузия
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала 25.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-25T17:59+0400
2026-07-25T17:59+0400
2026-07-25T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Грузии – подземные толчки были зафиксированы в 17:16 по тбилисскому времени, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 53 км от Тбилиси и в 12 километрах от города Дманиси (регион Квемо Картли). Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Грузия – страна со средней сейсмической активностью. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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землетрясение, землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, квемо картли, дманиси, тбилиси
землетрясение, землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, квемо картли, дманиси, тбилиси
Землетрясение произошло в Грузии - эпицентр в 50 км от Тбилиси
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Грузии – подземные толчки были зафиксированы в 17:16 по тбилисскому времени, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга.
По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 53 км от Тбилиси и в 12 километрах от города Дманиси (регион Квемо Картли). Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Грузия – страна со средней сейсмической активностью. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов.