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Грузия на четверть увеличила экспорт вина в Россию

Грузия на четверть увеличила экспорт вина в Россию

Sputnik Грузия

Россия сократила ввоз вина из Грузии до 69,9 миллиона долларов с 72,8 миллиона долларов за январь-июнь 2025 года 26.07.2026, Sputnik Грузия

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экономика

россия

грузия

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Россия в июне увеличила импорт грузинского вина более чем на четверть по сравнению с маем – почти до 14 миллионов долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.В июне Россия импортировала из Грузии вина на 13,9 миллиона долларов против 10,9 миллиона в мае. Таким образом, объем импорта в денежном выражении вырос на 27% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимального уровня с декабря 2025 года.По итогам июня Россия сохранила статус крупнейшего импортера грузинского вина. Далее следуют Польша (1,5 миллиона долларов) и Украина (1,3 миллиона долларов).Если же анализировать итоги полугодия, то РФ сократила ввоз вина из Грузии до 69,9 миллиона долларов с 72,8 миллиона долларов за январь-июнь 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, россия, грузия, грузинское вино