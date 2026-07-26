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Иностранцев задержали по запросу Турции на курорте Грузии

Иностранцев задержали по запросу Турции на курорте Грузии

Sputnik Грузия

Иностранцев уже поместили в заключение и позже экстрадируют в Турцию 26.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в курортном городе Батуми задержали двух иностранцев, которые разыскивались по запросу Турции по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, иностранные граждане, чье гражданство не называется, были объявлены Турцией в международный розыск по линии Интерпола за совершение различных преступлений. Иностранцев уже поместили в заключение и позже экстрадируют в Турцию. Красный циркуляр (Red Notice) Интерпола – это международный запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой установить местонахождение и временно арестовать человека, скрывающегося от правосудия, для его последующей экстрадиции или выдачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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