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Иностранцев задержали по запросу Турции на курорте Грузии
Иностранцев задержали по запросу Турции на курорте Грузии
Sputnik Грузия
Иностранцев уже поместили в заключение и позже экстрадируют в Турцию 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в курортном городе Батуми задержали двух иностранцев, которые разыскивались по запросу Турции по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, иностранные граждане, чье гражданство не называется, были объявлены Турцией в международный розыск по линии Интерпола за совершение различных преступлений. Иностранцев уже поместили в заключение и позже экстрадируют в Турцию. Красный циркуляр (Red Notice) Интерпола – это международный запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой установить местонахождение и временно арестовать человека, скрывающегося от правосудия, для его последующей экстрадиции или выдачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, интерпол, турция
грузия, новости, происшествия, батуми, интерпол, турция
Иностранцев задержали по запросу Турции на курорте Грузии
22:22 26.07.2026 (обновлено: 23:19 26.07.2026)
Иностранцев уже поместили в заключение и позже экстрадируют в Турцию
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в курортном городе Батуми задержали двух иностранцев, которые разыскивались по запросу Турции по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД, иностранные граждане, чье гражданство не называется, были объявлены Турцией в международный розыск по линии Интерпола за совершение различных преступлений.
Иностранцев уже поместили в заключение и позже экстрадируют в Турцию.
Красный циркуляр (Red Notice) Интерпола – это международный запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой установить местонахождение и временно арестовать человека, скрывающегося от правосудия, для его последующей экстрадиции или выдачи.