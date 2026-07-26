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Руководство строительной компании в Грузии обвиняют в махинациях

Руководство строительной компании в Грузии обвиняют в махинациях

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения обвинений в мошенничестве, присвоении чужого имущества и растрате 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T23:31+0400

2026-07-26T23:31+0400

2026-07-26T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали бывшего и нынешнего директоров строительной компании "Скайфорт", которые строили жилые дома в Кутаиси, по обвинения в растрате и мошенничестве, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным ведомства, директоры получили от собственников деньги на строительство многоквартирного жилого дома, однако объект так и не был завершен. В период с 2015 по 2024 год, как утверждает прокуратура, они присвоили более 1,4 миллиона долларов, также 519,9 тысячи долларов и 100,8 тысячи лари. Кроме того, действующий директор компании растратил опечатанные строительные материалы стоимостью 53,9 тысячи лари, которые должны были быть использованы для погашения налоговой задолженности. В случае признания вины задержанным грозит до 11 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, присвоении чужого имущества и растрате. Ждать своего приговора задержанные будут по решению суда в предварительном заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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