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Руководство строительной компании в Грузии обвиняют в махинациях
Руководство строительной компании в Грузии обвиняют в махинациях
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения обвинений в мошенничестве, присвоении чужого имущества и растрате 26.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-26T23:31+0400
2026-07-26T23:31+0400
2026-07-26T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали бывшего и нынешнего директоров строительной компании "Скайфорт", которые строили жилые дома в Кутаиси, по обвинения в растрате и мошенничестве, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным ведомства, директоры получили от собственников деньги на строительство многоквартирного жилого дома, однако объект так и не был завершен. В период с 2015 по 2024 год, как утверждает прокуратура, они присвоили более 1,4 миллиона долларов, также 519,9 тысячи долларов и 100,8 тысячи лари. Кроме того, действующий директор компании растратил опечатанные строительные материалы стоимостью 53,9 тысячи лари, которые должны были быть использованы для погашения налоговой задолженности. В случае признания вины задержанным грозит до 11 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, присвоении чужого имущества и растрате. Ждать своего приговора задержанные будут по решению суда в предварительном заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, кутаиси, генеральная прокуратура грузии
Руководство строительной компании в Грузии обвиняют в махинациях
Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения обвинений в мошенничестве, присвоении чужого имущества и растрате
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали бывшего и нынешнего директоров строительной компании "Скайфорт", которые строили жилые дома в Кутаиси, по обвинения в растрате и мошенничестве, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
По данным ведомства, директоры получили от собственников деньги на строительство многоквартирного жилого дома, однако объект так и не был завершен. В период с 2015 по 2024 год, как утверждает прокуратура, они присвоили более 1,4 миллиона долларов, также 519,9 тысячи долларов и 100,8 тысячи лари.
Кроме того, действующий директор компании растратил опечатанные строительные материалы стоимостью 53,9 тысячи лари, которые должны были быть использованы для погашения налоговой задолженности.
В случае признания вины задержанным грозит до 11 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, присвоении чужого имущества и растрате.
Ждать своего приговора задержанные будут по решению суда в предварительном заключении.