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Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии побила новый рекорд

Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии побила новый рекорд

Sputnik Грузия

Во главе списка самых дорогих футболистов страны по-прежнему находится Хвича Кварацхелия 26.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-26T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Общая рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу достигла исторического максимума, превысив 261 миллион евро, свидетельствуют обновленные данные авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt. Для сравнения: в начале июля прошлого года совокупная рыночная стоимость игроков составляла 198 миллионов евро. Во главе списка самых дорогих футболистов страны по-прежнему находится Хвича Кварацхелия, чья стоимость оценивается в 140 миллионов евро. Победитель Лиги чемпионов и лучший игрок турнира также считается одним из главных фаворитов на получение "Золотого мяча" и может стать первым грузином в истории, который завоюет эту награду. Второе место занимает нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе, чья стоимость составляет 30 миллионов евро. В прошлом сезоне Микаутадзе забил 13 голов в чемпионате Испании, а всего во всех турнирах он отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Вратарь сборной Георгий Мамардашвили занимает третье место. Оцененный в 28 миллионов евро голкипер считается одним из лучших молодых вратарей Европы. Четвертую позицию занимает полузащитник Зурико Давиташвили, стоимость которого достигает 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Давиташвили был признан лучшим игроком французской Лиги 2 и, вероятнее всего, этим летом сменит клуб. Пятое место занимает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 5,5 миллиона евро. Опытный хавбек стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата Австрии. Помимо лидеров, Transfermarkt также уделил особое внимание молодым грузинским футболистам. Среди них выделяются Георгий Квернадзе и Саба Харебашвили, которых считают будущим грузинского футбола. Их рыночная стоимость продолжает расти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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футбол, спорт, грузия, новости, австрия, европа, испания, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили