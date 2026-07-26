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Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии побила новый рекорд
Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии побила новый рекорд
Sputnik Грузия
Во главе списка самых дорогих футболистов страны по-прежнему находится Хвича Кварацхелия 26.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Общая рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу достигла исторического максимума, превысив 261 миллион евро, свидетельствуют обновленные данные авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt. Для сравнения: в начале июля прошлого года совокупная рыночная стоимость игроков составляла 198 миллионов евро. Во главе списка самых дорогих футболистов страны по-прежнему находится Хвича Кварацхелия, чья стоимость оценивается в 140 миллионов евро. Победитель Лиги чемпионов и лучший игрок турнира также считается одним из главных фаворитов на получение "Золотого мяча" и может стать первым грузином в истории, который завоюет эту награду. Второе место занимает нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе, чья стоимость составляет 30 миллионов евро. В прошлом сезоне Микаутадзе забил 13 голов в чемпионате Испании, а всего во всех турнирах он отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Вратарь сборной Георгий Мамардашвили занимает третье место. Оцененный в 28 миллионов евро голкипер считается одним из лучших молодых вратарей Европы. Четвертую позицию занимает полузащитник Зурико Давиташвили, стоимость которого достигает 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Давиташвили был признан лучшим игроком французской Лиги 2 и, вероятнее всего, этим летом сменит клуб. Пятое место занимает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 5,5 миллиона евро. Опытный хавбек стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата Австрии. Помимо лидеров, Transfermarkt также уделил особое внимание молодым грузинским футболистам. Среди них выделяются Георгий Квернадзе и Саба Харебашвили, которых считают будущим грузинского футбола. Их рыночная стоимость продолжает расти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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футбол, спорт, грузия, новости, австрия, европа, испания, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили
футбол, спорт, грузия, новости, австрия, европа, испания, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили
Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии побила новый рекорд
Во главе списка самых дорогих футболистов страны по-прежнему находится Хвича Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Общая рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу достигла исторического максимума, превысив 261 миллион евро, свидетельствуют обновленные данные авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt.
Для сравнения: в начале июля прошлого года совокупная рыночная стоимость игроков составляла 198 миллионов евро.
Во главе списка самых дорогих футболистов страны по-прежнему находится Хвича Кварацхелия, чья стоимость оценивается в 140 миллионов евро. Победитель Лиги чемпионов и лучший игрок турнира также считается одним из главных фаворитов на получение "Золотого мяча" и может стать первым грузином в истории, который завоюет эту награду.
Второе место занимает нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе, чья стоимость составляет 30 миллионов евро. В прошлом сезоне Микаутадзе забил 13 голов в чемпионате Испании, а всего во всех турнирах он отметился 16 голами и шестью результативными передачами.
Вратарь сборной Георгий Мамардашвили занимает третье место. Оцененный в 28 миллионов евро голкипер считается одним из лучших молодых вратарей Европы.
Четвертую позицию занимает полузащитник Зурико Давиташвили, стоимость которого достигает 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Давиташвили был признан лучшим игроком французской Лиги 2 и, вероятнее всего, этим летом сменит клуб.
Пятое место занимает полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 5,5 миллиона евро. Опытный хавбек стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата Австрии.
Помимо лидеров, Transfermarkt также уделил особое внимание молодым грузинским футболистам. Среди них выделяются Георгий Квернадзе и Саба Харебашвили, которых считают будущим грузинского футбола. Их рыночная стоимость продолжает расти.