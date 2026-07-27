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Армия РФ поразила цели в трех украинских портах
Армия РФ поразила цели в трех украинских портах
Sputnik Грузия
Боевики ВСУ используют инфраструктуру морских портов для своих целей, в том числе для хранения грузов военного назначения 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T13:25+0400
2026-07-27T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Военные РФ в понедельник поразили цели в украинских портах "Одесса", "Черноморск" и "Николаев", сообщили в Минобороны России.Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по украинским морским портам и судам, которые задействованы в интересах противника.В частности, в порту "Одесса" армия РФ нанесла поражение объектам перевалочного комплекса для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ.В порту "Черноморск" уничтожены резервуары с ГСМ, также предназначенными для украинских военных, в "Николаеве" – сухогруз, который доставил грузы военного назначения.В российском оборонном ведомстве добавили, что цели поражены с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Армия РФ поразила цели в трех украинских портах
13:25 27.07.2026 (обновлено: 20:56 27.07.2026)
Боевики ВСУ используют инфраструктуру морских портов для своих целей, в том числе для хранения грузов военного назначения
ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Военные РФ в понедельник поразили цели в украинских портах "Одесса", "Черноморск" и "Николаев", сообщили в Минобороны России.
Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по украинским морским портам и судам, которые задействованы в интересах противника.
"В течение дня (…) продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В частности, в порту "Одесса" армия РФ нанесла поражение объектам перевалочного комплекса для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ.
В порту "Черноморск" уничтожены резервуары с ГСМ, также предназначенными для украинских военных, в "Николаеве" – сухогруз, который доставил грузы военного назначения.
В российском оборонном ведомстве добавили, что цели поражены с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников.