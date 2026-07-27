https://sputnik-georgia.ru/20260727/gruziya-vdvoe-narastila-zakupki-rossiyskogo-podsolnechnogo-masla-299826000.html

Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла

Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла

Sputnik Грузия

В июне Грузия ввезла российское подсолнечное масло на 5,2 миллиона долларов против 2,9 миллиона годом ранее 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T16:55+0400

2026-07-27T16:55+0400

2026-07-27T16:55+0400

экономика

грузия

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0a/252270551_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_796d0bcde160433071e54ff094215778.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия в июне увеличила вдвое в годовом выражении закупки подсолнечного масла из России – до 5 миллионов долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Так, в июне Грузия ввезла российское подсолнечное масло на 5,2 миллиона долларов против 2,9 миллиона годом ранее. Сумма импорта выросла почти вдвое в годовом выражении. По итогам июня Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла на грузинский рынок. Вслед за РФ по объему экспорта расположились Украина (607,6 тысячи долларов) и Венгрия (86,4 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия