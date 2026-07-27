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Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла
Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла
Sputnik Грузия
В июне Грузия ввезла российское подсолнечное масло на 5,2 миллиона долларов против 2,9 миллиона годом ранее 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия в июне увеличила вдвое в годовом выражении закупки подсолнечного масла из России – до 5 миллионов долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Так, в июне Грузия ввезла российское подсолнечное масло на 5,2 миллиона долларов против 2,9 миллиона годом ранее. Сумма импорта выросла почти вдвое в годовом выражении. По итогам июня Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла на грузинский рынок. Вслед за РФ по объему экспорта расположились Украина (607,6 тысячи долларов) и Венгрия (86,4 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия
экономика, грузия, россия
Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла
В июне Грузия ввезла российское подсолнечное масло на 5,2 миллиона долларов против 2,9 миллиона годом ранее
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузия в июне увеличила вдвое в годовом выражении закупки подсолнечного масла из России – до 5 миллионов долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.
Так, в июне Грузия ввезла российское подсолнечное масло на 5,2 миллиона долларов против 2,9 миллиона годом ранее. Сумма импорта выросла почти вдвое в годовом выражении.
По итогам июня Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла на грузинский рынок. Вслед за РФ по объему экспорта расположились Украина (607,6 тысячи долларов) и Венгрия (86,4 тысячи долларов).