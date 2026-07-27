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Инициативу "воздушного перемирия" РФ и Украины прокомментировали в Кремле
Инициативу "воздушного перемирия" РФ и Украины прокомментировали в Кремле
Sputnik Грузия
Зеленский в ближайшее время отправится в США, чтобы обсудить эту инициативу с Трампом, пишут западные СМИ 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T15:25+0400
2026-07-27T15:25+0400
2026-07-27T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник информацию о возможном "воздушном перемирии".Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Владимир Зеленский во время своего визита в США обсудит инициативу "воздушного перемирия".Песков в ответ на вопрос, есть ли у Москвы информация по этой инициативе, сказал, что пока это больше измышления журналистов, чем какое-то конкретное предложение.Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ближайшее время отправится в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча может пройти уже 28 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
политика, в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Инициативу "воздушного перемирия" РФ и Украины прокомментировали в Кремле
15:25 27.07.2026 (обновлено: 20:53 27.07.2026)
Зеленский в ближайшее время отправится в США, чтобы обсудить эту инициативу с Трампом, пишут западные СМИ
ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник информацию о возможном "воздушном перемирии".
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Владимир Зеленский во время своего визита в США обсудит инициативу "воздушного перемирия".
Песков в ответ на вопрос, есть ли у Москвы информация по этой инициативе, сказал, что пока это больше измышления журналистов, чем какое-то конкретное предложение.
"Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет", – сообщил Песков.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ближайшее время отправится в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча может пройти уже 28 июля.