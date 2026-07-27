https://sputnik-georgia.ru/20260727/initsiativu-vozdushnogo-peremiriya-rf-i-ukrainy-prokommentirovali-v-kremle-299828623.html

Инициативу "воздушного перемирия" РФ и Украины прокомментировали в Кремле

Инициативу "воздушного перемирия" РФ и Украины прокомментировали в Кремле

Sputnik Грузия

Зеленский в ближайшее время отправится в США, чтобы обсудить эту инициативу с Трампом, пишут западные СМИ 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T15:25+0400

2026-07-27T15:25+0400

2026-07-27T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник информацию о возможном "воздушном перемирии".Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Владимир Зеленский во время своего визита в США обсудит инициативу "воздушного перемирия".Песков в ответ на вопрос, есть ли у Москвы информация по этой инициативе, сказал, что пока это больше измышления журналистов, чем какое-то конкретное предложение.Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ближайшее время отправится в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча может пройти уже 28 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

политика, в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины