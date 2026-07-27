https://sputnik-georgia.ru/20260727/konkurs-na-stazhirovku-v-gosvedomstvakh-gruzii-obyavyat-v-sentyabre-299828120.html

Конкурс на стажировку в госведомствах Грузии объявят в сентябре

Конкурс на стажировку в госведомствах Грузии объявят в сентябре

Sputnik Грузия

Почти 50% участников стажировки в прошлом году либо продолжили свою стажировку, либо устроились на работу в государственное учреждение 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T22:14+0400

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2026-07-27T22:14+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Примерно три тысячи вакансий для оплачиваемой стажировки в государственных структурах страны будут объявлены 1 сентября 2026 года, заявил глава Администрации правительства Леван Жоржолиани. Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, это даст уникальную возможность молодежи трудоустроиться. Программа работает с 2024 года. По его словам, почти 50% участников стажировки в прошлом году либо продолжили свою стажировку, либо устроились на работу в государственное учреждение, где ее проходили. Как отметил Жоржолиани, благодаря программе в государственные структуры приходит совершенно новое поколение мотивированных молодых людей, которые должны служить своей стране, получать опыт, повышать квалификацию и приобретать еще больше знаний. "Поверьте, знания и опыт, полученные в государственном секторе, могут быть полезны этим молодым людям на всех этапах жизни, в том числе в бизнесе, и мы всячески поддерживаем эту программу", – сказал он. Также, как отметил Жоржолиани, центральное правительство обратилось к муниципалитетам с просьбой увеличить квоты на стажировки, чтобы больше молодых людей имели возможность пройти оплачиваемую стажировку в своих регионах.Как будет проходить стажировка?Согласно правилам прохождения стажировки в госведомствах, стажер должен окончить одну из ступеней высшего образования (бакалавриат, магистратуру или докторантуру) или учиться на последнем курсе. Для участия в программе он должен знать государственный язык, не иметь судимости за умышленное преступление и предоставить справку о проверке на наркотики. Отбор на стажировку будет проводиться на конкурсной основе. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в электронном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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