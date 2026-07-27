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Нацбанк Грузии активно скупает валюту на рынке и пополняет резервы

Нацбанк Грузии активно скупает валюту на рынке и пополняет резервы

Sputnik Грузия

В июне регулятор пополнил свои валютные резервы на 612,6 млн долларов в результате интервенций на платформе Bmatch 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T20:06+0400

2026-07-27T20:06+0400

2026-07-27T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии продолжил пополнение международных резервов в 2026 году, в соответствии с текущей ситуацией на валютном рынке, сообщает телеканал "Имеди". Международные валютные резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны. Соответственно, Национальный банк всегда уделяет первостепенное внимание пополнению резервов, что подтверждается заявленной политикой банка. Когда рынок позволяет, Национальный банк увеличивает международные резервы страны. В июне 2026 года чистые покупки Нацбанка составили 612,6 млн долларов, а общий объем международных резервов по состоянию на июнь — 7,1 млрд долларов. В частности, в июне регулятор пополнил свои валютные резервы на 612,6 млн долларов в результате интервенций на платформе Bmatch. В январе-июне 2026 года общий объем чистых покупок составил 2,1 млрд долларов. Валютные интервенции, проведенные Нацбанком через Bmatch в 2026 году: Национальный банк Грузии опубликует обновленные данные об операциях, проведенных на валютном рынке, 25 августа 2026 года. За 2025 год международные резервы выросли на 1 709,5 миллиона долларов, за 2024 год – снизились на 562,1 миллиона, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона. Структура международных резервов Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5,6 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора. В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,9 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,7 миллиарда долларов). Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальных средствах заимствования (SDR) – 471,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,5 тысячи долларов. Средства вложенные в золото составляют 1,14 миллиарда долларов (16,1% от общего объема резервов). Стоимость других активов в структуре валютных резервов является отрицательной – 315,6 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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