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Правительство Грузии нацелено на строительство качественной инфраструктуры
Правительство Грузии нацелено на строительство качественной инфраструктуры
Sputnik Грузия
Глава Администрации правительства встретился с представителями компаний-членов Ассоциации строителей инфраструктуры 27.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Одной из главных целей масштабных реформ является создание в Грузии качественной инфраструктуры, которая будет служить гражданам долгие годы, заявил глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Жоржолиани вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе и руководителем департамента эффективности администрации правительства Гурамом Думбадзе встретился с представителями компаний-членов Ассоциации строителей инфраструктуры. По словам Жоржолиани, правительство внедрило такие новшества, как индексация, и в результате серьезной работы Национального бюро экспертизы были определены цены на машины и механизмы, материалы. "Государство и бизнес не могут платить разные цены за строительство одной и той же инфраструктуры. Благодаря внедрению электронного модуля для исследования рынка мы за последний год исправили некорректную практику, связанную с исследованием рынка и закупками", – отметил Жоржолиани. На встрече со строителями обсуждались недавние законодательные и системные изменения, направленные на эффективное решение проблем, связанных с закупкой и выполнением строительных работ. Особо было отмечено приведение стоимости строительных материалов, транспорта, рабочей силы и техники в соответствие с рыночной ценой, а также внедрение механизма индексации цен в этом секторе, равно как и роль электронного модуля исследования рынка, который предоставляет всем заинтересованным сторонам равные возможности для участия в процессе исследования рынка. На встрече представители строительного сектора обсудили проблемы и различные инициативы в отрасли. Жоржоляни ответил на вопросы представителей частного сектора и выразил готовность к продолжению сотрудничества с ними. Было отмечено, что реформы будут продолжены в целях развития и оздоровления строительного сектора. Министерство инфраструктуры не раз поднимало вопрос поздней сдачи объектов, строящихся за государственные средства, и заявляло, что основной проблемой при строительстве является несоблюдение установленных сроков выполнения работ, перегрузка компаний-контракторов, а также неточности в проектной документации. В ответ на претензии строительные компании делали акцент на удорожании материалов и проблемах, связанных с участием в тендерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфраструктура, министерство инфраструктуры и регионального развития, правительство грузии
экономика, грузия, новости, инфраструктура, министерство инфраструктуры и регионального развития, правительство грузии
Правительство Грузии нацелено на строительство качественной инфраструктуры
Глава Администрации правительства встретился с представителями компаний-членов Ассоциации строителей инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Одной из главных целей масштабных реформ является создание в Грузии качественной инфраструктуры, которая будет служить гражданам долгие годы, заявил глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.
Жоржолиани вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе и руководителем департамента эффективности администрации правительства Гурамом Думбадзе встретился с представителями компаний-членов Ассоциации строителей инфраструктуры.
"Грузинская инфраструктура должна ассоциироваться с качеством. Невозможно, чтобы одна и та же инфраструктура нуждалась в ремонте через несколько месяцев или год после реализации конкретного проекта. Она должна нуждаться только в уходе", – заявил Жоржолиани.
По словам Жоржолиани, правительство внедрило такие новшества, как индексация, и в результате серьезной работы Национального бюро экспертизы были определены цены на машины и механизмы, материалы.
"Государство и бизнес не могут платить разные цены за строительство одной и той же инфраструктуры. Благодаря внедрению электронного модуля для исследования рынка мы за последний год исправили некорректную практику, связанную с исследованием рынка и закупками", – отметил Жоржолиани.
На встрече со строителями обсуждались недавние законодательные и системные изменения, направленные на эффективное решение проблем, связанных с закупкой и выполнением строительных работ.
Особо было отмечено приведение стоимости строительных материалов, транспорта, рабочей силы и техники в соответствие с рыночной ценой, а также внедрение механизма индексации цен в этом секторе, равно как и роль электронного модуля исследования рынка, который предоставляет всем заинтересованным сторонам равные возможности для участия в процессе исследования рынка.
Глава правительственной администрации подчеркнул важную роль Министерства инфраструктуры, Государственного агентства по закупкам и Национального экспертного бюро имени Левана Самкхараули в процессе разработки и реализации реформ, и заявил, что реформа предоставляет государству возможность получать высококачественную продукцию в конкурентной среде, обеспечивая при этом частному сектору справедливые и предсказуемые условия.
На встрече представители строительного сектора обсудили проблемы и различные инициативы в отрасли. Жоржоляни ответил на вопросы представителей частного сектора и выразил готовность к продолжению сотрудничества с ними. Было отмечено, что реформы будут продолжены в целях развития и оздоровления строительного сектора.
Министерство инфраструктуры не раз поднимало вопрос поздней сдачи объектов, строящихся за государственные средства, и заявляло, что основной проблемой при строительстве является несоблюдение установленных сроков выполнения работ, перегрузка компаний-контракторов, а также неточности в проектной документации.
В ответ на претензии строительные компании делали акцент на удорожании материалов и проблемах, связанных с участием в тендерах.