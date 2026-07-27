https://sputnik-georgia.ru/20260727/pravitelstvo-gruzii-natseleno-na-stroitelstvo-kachestvennoy-infrastruktury-299827952.html

Правительство Грузии нацелено на строительство качественной инфраструктуры

Правительство Грузии нацелено на строительство качественной инфраструктуры

Sputnik Грузия

Глава Администрации правительства встретился с представителями компаний-членов Ассоциации строителей инфраструктуры 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T23:23+0400

2026-07-27T23:23+0400

2026-07-27T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Одной из главных целей масштабных реформ является создание в Грузии качественной инфраструктуры, которая будет служить гражданам долгие годы, заявил глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Жоржолиани вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе и руководителем департамента эффективности администрации правительства Гурамом Думбадзе встретился с представителями компаний-членов Ассоциации строителей инфраструктуры. По словам Жоржолиани, правительство внедрило такие новшества, как индексация, и в результате серьезной работы Национального бюро экспертизы были определены цены на машины и механизмы, материалы. "Государство и бизнес не могут платить разные цены за строительство одной и той же инфраструктуры. Благодаря внедрению электронного модуля для исследования рынка мы за последний год исправили некорректную практику, связанную с исследованием рынка и закупками", – отметил Жоржолиани. На встрече со строителями обсуждались недавние законодательные и системные изменения, направленные на эффективное решение проблем, связанных с закупкой и выполнением строительных работ. Особо было отмечено приведение стоимости строительных материалов, транспорта, рабочей силы и техники в соответствие с рыночной ценой, а также внедрение механизма индексации цен в этом секторе, равно как и роль электронного модуля исследования рынка, который предоставляет всем заинтересованным сторонам равные возможности для участия в процессе исследования рынка. На встрече представители строительного сектора обсудили проблемы и различные инициативы в отрасли. Жоржоляни ответил на вопросы представителей частного сектора и выразил готовность к продолжению сотрудничества с ними. Было отмечено, что реформы будут продолжены в целях развития и оздоровления строительного сектора. Министерство инфраструктуры не раз поднимало вопрос поздней сдачи объектов, строящихся за государственные средства, и заявляло, что основной проблемой при строительстве является несоблюдение установленных сроков выполнения работ, перегрузка компаний-контракторов, а также неточности в проектной документации. В ответ на претензии строительные компании делали акцент на удорожании материалов и проблемах, связанных с участием в тендерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, инфраструктура, министерство инфраструктуры и регионального развития, правительство грузии