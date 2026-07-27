https://sputnik-georgia.ru/20260727/shtatnaya-chislennost-vooruzhennykh-sil-rf-uvelichivaetsya-na-25-tysyach-chelovek-299828282.html

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличивается на 25 тысяч человек

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличивается на 25 тысяч человек

Sputnik Грузия

Ранее в июне президент России установил штатную численность ВС страны в количестве 2 399 130 человек, из них 1,51 миллиона – военнослужащие, внесенные... 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T17:26+0400

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2026-07-27T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих российских Вооруженных сил на 25 000 человек в связи созданием военно-строительных подразделений, соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.Ранее в июне указом президента России была установлена штатная численность ВС страны в количестве 2 399 130 человек, из них 1,51 миллиона – военнослужащие.В июньский указ о штатной численности внесены изменения в связи с созданием в российской армии военно-строительных подразделений, согласно которым штатная численность военнослужащих в ВС увеличивается и достигнет 1,53 млн человек."Постановляю (...) внести (…) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", – говорится в документе.Из указа также следует, что внесенные в штатную численность изменения вступят в силу с 1 августа нынешнего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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