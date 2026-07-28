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https://sputnik-georgia.ru/20260728/aeroport-kutaisi-polnostyu-obnovit-navigatsionnuyu-sistemu-i-svetotekhniku-na-vpp-299846452.html
Аэропорт Кутаиси полностью обновит навигационную систему и светотехнику на ВПП
Аэропорт Кутаиси полностью обновит навигационную систему и светотехнику на ВПП
Sputnik Грузия
Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра в Кутаисском международном аэропорту завершится осенью 2026 года 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T23:31+0400
2026-07-28T23:31+0400
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туризм
кутаисский международный аэропорт
леван каранадзе
компания "сакаэронавигация"
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Компания "Сакаэронавигация" полностью обновит светотехнические и навигационные системы на взлетно-посадочной полосе Кутаисского международного аэропорта, заявил председатель наблюдательного совета "Сакаэронавигации" Леван Каранадзе. Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года и завершится осенью 2026 года. Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем – принятию крупногабаритных самолетов, что даст возможность аэропорту добавить рейсы на дальние расстояния. По его словам, проект строительства ВПП в Кутаисском аэропорту - важнейший в истории независимой Грузии, так как впервые строится взлетно-посадочная полоса, причем самая длинная – 3 600 метров. Как отметил Каранадзе, ультрасовременные системы полностью соответствуют как стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации), так и нормам Европейского союза. Стоимость проекта составляет 240 миллионов лари. После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию аэропорт сможет принимать и обслуживать самые большие самолеты в мире. Это значительно расширит возможности аэропорта и укрепит позиции Грузии как регионального авиационного и логистического центра. После завершения проекта международный аэропорт Кутаиси станет единственным аэропортом Грузии, способным принимать широкофюзеляжные воздушные суда без ограничений.Сегодня Кутаисский международный аэропорт имеет код D, а длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 километра, что позволяет обслуживать самолеты средней грузоподъемности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, леван каранадзе, компания "сакаэронавигация"
грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, леван каранадзе, компания "сакаэронавигация"

Аэропорт Кутаиси полностью обновит навигационную систему и светотехнику на ВПП

23:31 28.07.2026
© photo: Sputnik / StringerКутаисский международный аэропорт
Кутаисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра в Кутаисском международном аэропорту завершится осенью 2026 года
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Компания "Сакаэронавигация" полностью обновит светотехнические и навигационные системы на взлетно-посадочной полосе Кутаисского международного аэропорта, заявил председатель наблюдательного совета "Сакаэронавигации" Леван Каранадзе.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года и завершится осенью 2026 года. Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем – принятию крупногабаритных самолетов, что даст возможность аэропорту добавить рейсы на дальние расстояния.

"Сакаэронавигация" полностью обновит светотехнические и навигационные системы на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, будут обустроены новые метеостанции, и уже установлена новая система инструментальной посадки (ILS). То есть навигационная инфраструктура будет полностью обновлена ультрасовременными системами", – заявил Каранадзе.

По его словам, проект строительства ВПП в Кутаисском аэропорту - важнейший в истории независимой Грузии, так как впервые строится взлетно-посадочная полоса, причем самая длинная – 3 600 метров.
Как отметил Каранадзе, ультрасовременные системы полностью соответствуют как стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации), так и нормам Европейского союза.
"В рамках проекта также разработаны новые стандартные процедуры взлета и посадки, валидация которых была осуществлена с помощью специального самолета-лаборатории", – отметил он.
Стоимость проекта составляет 240 миллионов лари.
После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию аэропорт сможет принимать и обслуживать самые большие самолеты в мире. Это значительно расширит возможности аэропорта и укрепит позиции Грузии как регионального авиационного и логистического центра.
После завершения проекта международный аэропорт Кутаиси станет единственным аэропортом Грузии, способным принимать широкофюзеляжные воздушные суда без ограничений.
Сегодня Кутаисский международный аэропорт имеет код D, а длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 километра, что позволяет обслуживать самолеты средней грузоподъемности.
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