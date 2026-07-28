https://sputnik-georgia.ru/20260728/aeroport-kutaisi-polnostyu-obnovit-navigatsionnuyu-sistemu-i-svetotekhniku-na-vpp-299846452.html

Аэропорт Кутаиси полностью обновит навигационную систему и светотехнику на ВПП

Аэропорт Кутаиси полностью обновит навигационную систему и светотехнику на ВПП

Sputnik Грузия

Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра в Кутаисском международном аэропорту завершится осенью 2026 года 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T23:31+0400

2026-07-28T23:31+0400

2026-07-28T23:31+0400

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кутаисский международный аэропорт

леван каранадзе

компания "сакаэронавигация"

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Компания "Сакаэронавигация" полностью обновит светотехнические и навигационные системы на взлетно-посадочной полосе Кутаисского международного аэропорта, заявил председатель наблюдательного совета "Сакаэронавигации" Леван Каранадзе. Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года и завершится осенью 2026 года. Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем – принятию крупногабаритных самолетов, что даст возможность аэропорту добавить рейсы на дальние расстояния. По его словам, проект строительства ВПП в Кутаисском аэропорту - важнейший в истории независимой Грузии, так как впервые строится взлетно-посадочная полоса, причем самая длинная – 3 600 метров. Как отметил Каранадзе, ультрасовременные системы полностью соответствуют как стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации), так и нормам Европейского союза. Стоимость проекта составляет 240 миллионов лари. После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию аэропорт сможет принимать и обслуживать самые большие самолеты в мире. Это значительно расширит возможности аэропорта и укрепит позиции Грузии как регионального авиационного и логистического центра. После завершения проекта международный аэропорт Кутаиси станет единственным аэропортом Грузии, способным принимать широкофюзеляжные воздушные суда без ограничений.Сегодня Кутаисский международный аэропорт имеет код D, а длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 километра, что позволяет обслуживать самолеты средней грузоподъемности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, леван каранадзе, компания "сакаэронавигация"