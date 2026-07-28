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Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержаны 27 человек

Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержаны 27 человек

Sputnik Грузия

Всем задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T13:30+0400

2026-07-28T13:30+0400

2026-07-28T13:30+0400

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вор в законе

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с "воровским миром" в Грузии задержала 27 человек, еще шестерым – предъявили обвинения, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди обвиняемых – "вор в законе" Мамука Чхоберидзе (Хонский), который находится за пределами Грузии. Как установило расследование, задержанные в Грузии действовали по его указанию и устраивали т.н. "воровские разборки", на которых принимали решение по "воровским традициям". Следствие установило, что обвиняемые также рассматривали финансовые споры между гражданами и после заставляли одну из сторон платить, угрожая избиением и смертью. Полиция в рамках расследования изъяла у задержанных средства коммуникации – компьютеры и мобильные телефоны, по которым обвиняемые связывались друг с другом и с "вором в законе" Мамукой Чхоберидзе. Также полиция обнаружила во время обысков огнестрельное оружие. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, в случае подтверждения вины по статьям, касающимся членства в "воровском мире", "воровских разборок" и помощи "воровскому миру" . Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, воровское сообщество, вор в законе