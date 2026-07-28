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"Европейцам можно, а грузинам нельзя?": в Тбилиси ответили посольству США
"Европейцам можно, а грузинам нельзя?": в Тбилиси ответили посольству США
Sputnik Грузия
Границу между свободой выражения мнений, оскорблением и языком ненависти может определить только суд, напомнил грузинский депутат 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T12:29+0400
2026-07-28T12:29+0400
2026-07-28T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузинское законодательство, как и законодательство многих европейских стран, запрещает публичное оскорбление людей, а избирательный подход к подобным случаям в Грузии и Европе был бы дискриминацией, заявил депутат от "Грузинской мечты" Тенгиз Шарманашвили. Ранее посольство США в Грузии выразило обеспокоенность созданием нового Управления по борьбе с языком ненависти. В дипмиссии заявили, что администрация президента Дональда Трампа и США считают свободу слова фундаментальной основой функционирующего общества и выступают против цензуры. Комментарий посольство предоставило в ответ на вопрос, который касался задержаний граждан за оскорбления политиков в социальных сетях и создания нового подразделения. "Соответствующий ответ посольству США, вероятно, даст МИД, поскольку наше законодательство запрещает публичное оскорбление людей. Это абсолютно нормально, и подобное законодательство действует не только в Грузии, но и в большинстве европейских стран. Поэтому, если у них есть этот вопрос, уверен, что внешнеполитическое ведомство даст ответ", – сказал Шарманашвили. Депутат также отметил, что если у посольства США есть вопросы к новому подразделению, необходимо конкретно объяснить причины обеспокоенности. "Тогда нужно сказать конкретно, почему они обеспокоены. Объяснение, что европейцам можно это делать, а грузинам – нельзя, для нас неприемлемо. Если скажут, что практика британских или немецких судов неправильная, тогда мы пересмотрим свои подходы. Но если скажут, что им – можно, а грузинам – нет, это дискриминация и неправильный подход", – пояснил депутат. По словам Шарманашвили, границу между свободой выражения мнений, оскорблением и языком ненависти может определить только суд. "Любые границы устанавливаются судебной практикой. Как на европейском, так и на национальном уровне эту границу может установить только суд", – подчеркнул депутат. На прошлой неделе Тбилисский городской суд назначил журналисту оппозиционного телеканала Formula Вахо Саная 14 суток административного ареста за оскорбления в адрес председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе, опубликованные в социальной сети. В связи с этой публикацией в суд обратилось созданное при МВД Управление по борьбе с языком ненависти с требованием принять правовые меры. С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи. По данным МВД, всего за период с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам оскорблений в публичном пространстве, а расследование ведется по 170 фактам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, европа, тбилиси, сша, дональд трамп, вахо саная, шалва папуашвили, тбилисский городской суд
"Европейцам можно, а грузинам нельзя?": в Тбилиси ответили посольству США
12:29 28.07.2026 (обновлено: 12:52 28.07.2026)
Границу между свободой выражения мнений, оскорблением и языком ненависти может определить только суд, напомнил грузинский депутат
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузинское законодательство, как и законодательство многих европейских стран, запрещает публичное оскорбление людей, а избирательный подход к подобным случаям в Грузии и Европе был бы дискриминацией, заявил депутат от "Грузинской мечты" Тенгиз Шарманашвили.
Ранее посольство США в Грузии выразило обеспокоенность созданием нового Управления по борьбе с языком ненависти. В дипмиссии заявили, что администрация президента Дональда Трампа и США считают свободу слова фундаментальной основой функционирующего общества и выступают против цензуры. Комментарий посольство предоставило в ответ на вопрос, который касался задержаний граждан за оскорбления политиков в социальных сетях и создания нового подразделения.
"Соответствующий ответ посольству США, вероятно, даст МИД, поскольку наше законодательство запрещает публичное оскорбление людей. Это абсолютно нормально, и подобное законодательство действует не только в Грузии, но и в большинстве европейских стран. Поэтому, если у них есть этот вопрос, уверен, что внешнеполитическое ведомство даст ответ", – сказал Шарманашвили.
Депутат также отметил, что если у посольства США есть вопросы к новому подразделению, необходимо конкретно объяснить причины обеспокоенности.
"Тогда нужно сказать конкретно, почему они обеспокоены. Объяснение, что европейцам можно это делать, а грузинам – нельзя, для нас неприемлемо. Если скажут, что практика британских или немецких судов неправильная, тогда мы пересмотрим свои подходы. Но если скажут, что им – можно, а грузинам – нет, это дискриминация и неправильный подход", – пояснил депутат.
По словам Шарманашвили, границу между свободой выражения мнений, оскорблением и языком ненависти может определить только суд.
"Любые границы устанавливаются судебной практикой. Как на европейском, так и на национальном уровне эту границу может установить только суд", – подчеркнул депутат.
На прошлой неделе Тбилисский городской суд назначил журналисту оппозиционного телеканала Formula Вахо Саная 14 суток административного ареста за оскорбления в адрес председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе, опубликованные в социальной сети.
В связи с этой публикацией в суд обратилось созданное при МВД Управление по борьбе с языком ненависти с требованием принять правовые меры.
С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи.
По данным МВД, всего за период с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам оскорблений в публичном пространстве, а расследование ведется по 170 фактам.