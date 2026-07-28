Грузия на Netflix: известная голливудская актриса познакомит мир с грузинской культурой
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия на Netflix: известная голливудская актриса представит миру культуру страны
© Georgian National Tourism Administration
Подписаться
Один из ключевых эпизодов шоу, детали которого пока не раскрываются, будет полностью посвящен Грузии
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Голливудская киноактриса Шейлин Вудли, известная по сериалу "Большая маленькая ложь" и фильмам "Дивергент" и "Виноваты звезды", вместе со съемочной группой нового международного тревел-шоу посетила Грузию.
В рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма Грузии Вудли сначала провела съемки в Тбилиси, после чего отправилась в различные регионы страны.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия на Netflix: известная голливудская актриса представит миру культуру страны
Грузия на Netflix: известная голливудская актриса представит миру культуру страны
© Georgian National Tourism Administration
Американская съемочная команда побывала в Аджарии, Самегрело, Имерети, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети. В ходе проекта киноактриса познакомилась с местными традициями, культурным наследием, особенностями регионов и, конечно же, с грузинской кухней.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия на Netflix: известная голливудская актриса представит миру культуру страны
Грузия на Netflix: известная голливудская актриса представит миру культуру страны
© Georgian National Tourism Administration
Сообщается, что один из ключевых эпизодов шоу, детали которого пока не раскрываются, будет полностью посвящен Грузии. Зрителям покажут туристическое, гастрономическое и культурное разнообразие страны.
Ожидается, что отснятый материал будет опубликован на международной стриминговой платформе Netflix, что позволит представить Грузию широкой мировой аудитории.