https://sputnik-georgia.ru/20260728/gruziya-na-netflix-izvestnaya-gollivudskaya-aktrisa-poznakomit-mir-s-gruzinskoy-kulturoy-299837833.html

Грузия на Netflix: известная голливудская актриса познакомит мир с грузинской культурой

Грузия на Netflix: известная голливудская актриса познакомит мир с грузинской культурой

Sputnik Грузия

Один из ключевых эпизодов шоу, детали которого пока не раскрываются, будет полностью посвящен Грузии 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T19:58+0400

2026-07-28T19:58+0400

2026-07-28T19:58+0400

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аджария

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Голливудская киноактриса Шейлин Вудли, известная по сериалу "Большая маленькая ложь" и фильмам "Дивергент" и "Виноваты звезды", вместе со съемочной группой нового международного тревел-шоу посетила Грузию.В рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма Грузии Вудли сначала провела съемки в Тбилиси, после чего отправилась в различные регионы страны. Американская съемочная команда побывала в Аджарии, Самегрело, Имерети, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети. В ходе проекта киноактриса познакомилась с местными традициями, культурным наследием, особенностями регионов и, конечно же, с грузинской кухней. Сообщается, что один из ключевых эпизодов шоу, детали которого пока не раскрываются, будет полностью посвящен Грузии. Зрителям покажут туристическое, гастрономическое и культурное разнообразие страны. Ожидается, что отснятый материал будет опубликован на международной стриминговой платформе Netflix, что позволит представить Грузию широкой мировой аудитории. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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