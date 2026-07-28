https://sputnik-georgia.ru/20260728/gruziya-namerena-poluchit-polozhitelnuyu-otsenku-voz-po-borbe-s-gepatitom-v-2026-godu-299832971.html

Грузия намерена получить положительную оценку ВОЗ по борьбе с гепатитом в 2026 году

Грузия намерена получить положительную оценку ВОЗ по борьбе с гепатитом в 2026 году

Sputnik Грузия

Целью Грузии является сведение к нулю глобальной заболеваемости гепатитом и полное прекращение его циркуляции в человеческой популяции к 2030 году 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T18:52+0400

2026-07-28T18:52+0400

2026-07-28T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия в 2026 году намерена достигнуть установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) целевых показателей в борьбе с вирусными гепатитами, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе на профильном совете. Национальный совет по валидации элиминации гепатитов был создан приказом министра здравоохранения Грузии и в него входят профильные структуры правительства и парламента, представители академических кругов, медицинской сферы, международных организаций и гражданского общества. Как заявил министр здравоохранения, заявка будет касаться получения "золотой" квалификации ВОЗ, подтверждающей достигнутый страной прогресс в борьбе с гепатитом С, и предотвращения внутриутробной передачи гепатита В. Конечной целью программы является достижение к 2030 году глобальной цели ВОЗ – сведение к минимуму заболеваемости вирусными гепатитами и прекращение их передачи среди населения.Так, согласно данным Минздрава, на сегодняшний день в Грузии диагностировано 87,3% пациентов с хроническим гепатитом C, а 87,1% из них прошли лечение, что превышает целевые показатели ВОЗ. При этом показатель выздоровления от гепатита С достигает 99%. В борьбе с гепатитом В Грузия также уже выполнила региональные цели ВОЗ: распространение заболевания среди детей составляет 0,03%, охват вакцинацией новорожденных достиг 96%, а охват трехдозовым курсом вакцинации – 90%. Грузия – единственное государство, где лечение гепатита С и гепатита В медикаментами новейшего поколения предоставляется бесплатно. Госпрограмма была запущена в 2015 году. Лечение по этой программе оказалось эффективным на 99%. Программы Минздрава Бесплатные программы предназначены для граждан Грузии. Бенефициарами программы лечения гепатита В являются лица с хронической инфекцией ВГВ, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Для лиц с гепатитом В, которые клинически на данном этапе не нуждаются в лечении, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев. Что касается программы лечения гепатита С, то она в Грузии стартовала еще в 2015 году, и ее участникам предоставляют противовирусный препарат "Совальди". Вакцину от гепатита В в Грузии детям делают три раза: при рождении, в два и в четыре месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, минздрав, всемирная организация здравоохранения, гепатит, гепатит c, гепатит с, всемирный день борьбы с гепатитом