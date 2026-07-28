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Грузия почти на треть нарастила ввоз пшеницы из России
Грузия почти на треть нарастила ввоз пшеницы из России
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Сумма закупок пшеницы выросла на 29,8% в годовом выражении 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия по итогам первого полугодия увеличила импорт пшеницы из России почти на треть – до 42 миллионов долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Так, в январе-июне было ввезено из России пшеницы на 41,8 миллиона долларов, тогда как в первом полугодии 2025 года импорт достигал 32,3 миллиона. Таким образом, сумма закупок выросла на 29,8% в годовом выражении. При этом в первом полугодии Грузия вдвое сократила закупки российской кукурузы: до 4,6 миллиона долларов в 2026 года с 9,1 миллиона в январе-июне 2025 года.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, зерно
экономика, грузия, россия, зерно
Грузия почти на треть нарастила ввоз пшеницы из России
10:52 28.07.2026 (обновлено: 10:55 28.07.2026)
Сумма закупок пшеницы выросла на 29,8% в годовом выражении
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия по итогам первого полугодия увеличила импорт пшеницы из России почти на треть – до 42 миллионов долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.
Так, в январе-июне было ввезено из России пшеницы на 41,8 миллиона долларов, тогда как в первом полугодии 2025 года импорт достигал 32,3 миллиона. Таким образом, сумма закупок выросла на 29,8% в годовом выражении.
При этом в первом полугодии Грузия вдвое сократила закупки российской кукурузы: до 4,6 миллиона долларов в 2026 года с 9,1 миллиона в январе-июне 2025 года.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.