https://sputnik-georgia.ru/20260728/gruziya-pochti-na-tret-narastila-vvoz-pshenitsy-iz-rossii-299825868.html

Грузия почти на треть нарастила ввоз пшеницы из России

Грузия почти на треть нарастила ввоз пшеницы из России

Sputnik Грузия

Сумма закупок пшеницы выросла на 29,8% в годовом выражении 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T10:52+0400

2026-07-28T10:52+0400

2026-07-28T10:55+0400

экономика

грузия

россия

зерно

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0e/267445657_0:81:3073:1809_1920x0_80_0_0_c6477aefbeb1e82be557c1f95f4cc2cd.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия по итогам первого полугодия увеличила импорт пшеницы из России почти на треть – до 42 миллионов долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии. Так, в январе-июне было ввезено из России пшеницы на 41,8 миллиона долларов, тогда как в первом полугодии 2025 года импорт достигал 32,3 миллиона. Таким образом, сумма закупок выросла на 29,8% в годовом выражении. При этом в первом полугодии Грузия вдвое сократила закупки российской кукурузы: до 4,6 миллиона долларов в 2026 года с 9,1 миллиона в январе-июне 2025 года.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, зерно